Kriminalisté hledají svědky vážné nehody

Žádají zejména kamerové záznamy. 

V návaznosti na tragickou dopravní nehodu, ke které došlo v pondělí 8. září půl hodiny po poledni, se kriminalisté obrací na širokou veřejnost se žádostí o pomoc. U obce Želenice na silnici 1/13 ve směru k Mostu došlo k vážnému střetu nákladního automobilu s vozidlem pracovníků. Touto cestou žádáme zejména řidiče, kteří  v uvedenou dobu projížděli před samotnou dopravní nehodou, aby se ozvali na linku 158. Pro policisty je jejich svědectví velmi důležité a uvítáme i případné kamerové záznamy z vozidel.

Velmi důležitým svědkem by mohl být řidič pravděpodobně ve vozidle značky Škoda Superb, zřejmě třetí generace. Bohužel registrační značka není čitelná. Podle policistů tento automobil předjížděl jedoucí kamion a mohl vidět situaci chvilku před samotnou dopravní nehodou. Všem předem děkujeme za spolupráci, která by mohla vést k řádnému objasnění věci.

por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
10. září 2025

