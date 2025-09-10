Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Kriminalisté hledají svědky vážné nehody
Žádají zejména kamerové záznamy.
V návaznosti na tragickou dopravní nehodu, ke které došlo v pondělí 8. září půl hodiny po poledni, se kriminalisté obrací na širokou veřejnost se žádostí o pomoc. U obce Želenice na silnici 1/13 ve směru k Mostu došlo k vážnému střetu nákladního automobilu s vozidlem pracovníků. Touto cestou žádáme zejména řidiče, kteří v uvedenou dobu projížděli před samotnou dopravní nehodou, aby se ozvali na linku 158. Pro policisty je jejich svědectví velmi důležité a uvítáme i případné kamerové záznamy z vozidel.
Velmi důležitým svědkem by mohl být řidič pravděpodobně ve vozidle značky Škoda Superb, zřejmě třetí generace. Bohužel registrační značka není čitelná. Podle policistů tento automobil předjížděl jedoucí kamion a mohl vidět situaci chvilku před samotnou dopravní nehodou. Všem předem děkujeme za spolupráci, která by mohla vést k řádnému objasnění věci.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
10. září 2025