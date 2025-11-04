Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Kriminalisté hledají svědky staršího případu
Po maturiťáku došlo ke rvačce.
Kriminalisté 1. oddělení obecné kriminality územního odboru Most pátrají po svědcích události fyzického napadení ze dne 11. ledna 2025, ke kterému došlo v brzkých ranních hodinách v Litvínově. K fyzickému napadení došlo před prostorem Citadely na adrese Podkrušnohorská 1720. Uvedeného dne se v prostoru Citadely konal maturitní ples Soukromé střední školy pro marketing a ekonomiku podnikání v Mostě. Po skončení společenské události došlo ve venkovních prostorách k fyzickému napadení jednoho z účastníků maturitního plesu.
Policisté jsou si vědomi, že od události uplynula určitá doba. V případě se objevily další skutečnosti, které je potřeba vysvětlit. Stále proto shromažďují informace, které by mohly přispět k řádnému objasnění okolností.
Žádáme proto každého, kdo disponuje jakoukoliv informací k uvedenému skutku, aby se ozval na tísňovou linku 158, případně kontaktoval přímo kriminalisty na telefonním čísle 974 438 380, +420 725 062 455. Předem děkujeme za spolupráci.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
4. listopadu 2025