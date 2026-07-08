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Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kriminalisté hledají další případné oběti obžalovaného muže

Krajští kriminalisté se obracejí na veřejnost s výzvou v souvislosti s případem 62letého muže ze Středočeského kraje, který čelí obžalobě ze závažných sexuálních trestných činů. 

Na základě rozsáhlého a intenzívního vyšetřování, které bylo vedeno od roku 2024, podali středočeští kriminalisté v listopadu 2025 návrh na podání obžaloby na Krajské státní zastupitelství v Praze a státní zástupce následně v lednu 2026 obžaloval 62letého muže pro zločin znásilnění a zločin pohlavního zneužití. Obviněný, který působil v lokalitě Jesenice u Prahy, se měl těchto činů dopouštět vůči nezletilým chlapcům, a to přímo v rámci své lékařské praxe, kdy měl zneužívat svého profesního postavení a důvěry nezletilých.

V souvislosti s projednáním této trestní věci před soudem a jejím zveřejněním v médiích se kriminalistům začaly aktivně ozývat další osoby, které se cítí být jednáním tohoto muže poškozeny.

Cílem kriminalistů je navázat kontakt se všemi možnými poškozenými a i tyto další případy  důkladně prověřit a trestněprávně ukotvit. Může se jednat o desítky poškozených a není vyloučeno, že tyto osoby jsou již dospělé. Kriminalisté vyzývají všechny ty, kteří se cítí být jednáním tohoto 62letého muže poškozeni a zatím se na policisty neobrátili, aby je kontaktovali.

Policisté garantují všem poškozeným maximálně citlivý přístup, zaručuje absolutní diskrétnost, ohleduplnost a profesionální přístup. I pro další život takto poškozených je bezesporu důležité nepotlačovat prožitá traumata. . .

A jak policii kontaktovat?

K dispozici je MT: + 420 607 059 902

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
8. července 2026

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