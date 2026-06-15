Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Kriminalisté dopadli dva dealery drog
Toxi tým rozkryl drogovou trestnou činnost
Mimořádným úspěchem se mohou pochlubit jindřichohradečtí kriminalisté, kteří po několikaměsíční intenzivní práci dopadli dvojici dealerů drog. V rámci náročného prověřování s maximálním nasazením skládali jednotlivé střípky do pomyslné mozaiky, až se jim podařilo objasnit rozsáhlou trestnou činnost páchanou na Jindřichohradecku.
První obviněnou je pětatřicetiletá žena z Jindřichova Hradce, která podle zjištění kriminalistů nejméně od února 2019 do května 2026 na různých místech v Jindřichově Hradci, a to i v blízkosti I. Základní školy, prodávala pervitin. Drogu měla distribuovat téměř 20 ti osobám, přičemž za ni měla inkasovat bezmála 600 tisíc korun.
Žena byla pro drogovou trestnou činnost obviněna již v únoru letošního roku. Ani zahájení trestního stíhání ji však od dalšího páchání protiprávní činnosti neodradilo a v distribuci drog pokračovala i nadále. Na základě nově zjištěných skutečností kriminalisté její trestní stíhání rozšířili.
Žena je dále obviněna z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, když si opatřila mobilní telefon, o němž věděla, že pochází z trestné činnosti. Dne 11. května 2026 se navíc měla dopustit trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání tím, že řídila osobní motorové vozidlo navzdory uloženému zákazu řízení.
Na obviněnou byl podán návrh na vzetí do vazby. Soud však tomuto návrhu nevyhověl, a žena je proto stíhána na svobodě.
Při dokumentování této rozsáhlé trestné činnosti se kriminalistům podařilo také vypátrat odcizené vozidlo a rozkrýt další drogovou trestnou činnost. Té se měl dopouštět devětačtyřicetiletý muž z Jindřichohradecka, který nejméně od června 2025 do března 2026 prodával nebo bezplatně poskytoval několika osobám pervitin a marihuanu.
Na úspěšném rozkrytí této rozsáhlé trestné činnosti se významnou měrou podílela vzorná spolupráce napříč složkami policie. Kriminalisté z toxi týmu proto děkují za vysoce profesionální součinnost kolegům z Obvodního oddělení Policie České republiky v Jindřichově Hradci i strážníkům Městské policie v Jindřichově Hradci, jejichž poznatky a operativní činnost významně přispěly k úspěšnému završení případu.
Oba obvinění jsou stíháni pro závažnou trestnou činnost a v případě prokázání viny jim hrozí několikaleté tresty odnětí svobody. Tento případ je i nadále předmětem vyšetřování.
nprap. Věra Mžiková
15. června 2026