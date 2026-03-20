Kriminalisté dopadli distributory drog
Muž, který je v podmínce, skončil ve vazbě.
Kriminalisté pelhřimovského územního odboru ve spolupráci s kolegy zásahové jednotky z Jihočeského kraje zadrželi dva muže a dvě ženy, kteří distribuovali pervitin. Jejich zadržení proběhlo tento týden v Humpolci a v Pelhřimově. Všichni čtyři postupně skončili v policejní cele a kriminalisté zahájili jejich trestní stíhání. Jeden z mužů je stíhán vazebně a hrozí mu až desetiletý pobyt za mřížemi. Zbylí obvinění jsou stíháni na svobodě.
Dopadnout podezřelé muže a ženy se policistům podařilo na základě jejich velmi dobrého operativního šetření. V úterý 17. března proběhl v časných ranních hodinách zákrok, při kterém kriminalisté postupně dopadli všechny čtyři podezřelé. Jeden z mužů byl zadržen v Pelhřimově, zbylá trojice v Humpolci. Všichni čtyři směřovali s pouty na rukou na pelhřimovské policejní oddělení a byli umístěni do cel.
Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání jednapadesátiletého muže z Humpolce a i zbylé trojice. „Jednapadesátiletý muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy,“ řekl mjr. Mgr. Pavel Nováček, vedoucí oddělení obecné kriminality. Jak dále dodal, další muž ve věku šestatřicet let a obě ženy ve věku třicet a devětačtyřicet let jsou obviněni z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy. Oba muži již byli v minulosti soudně trestáni za drogovou trestnou činnost. Starší z mužů byl odsouzen i k nepodmíněným trestům odnětí svobody, aktuálně je ve zkušební době podmíněného trestu, který by mu měl skončit v září příštího roku.
Čtveřice je obviněna z toho, že distribuovali na různých místech v Humpolci a Pelhřimově dalším lidem pervitin, a to v celkovém množství kolem 260 gramů. Starší z obviněných mužů prodával pervitin mimo jiné i druhému obviněnému muži. Odběratelé za drogy převážně platili, ojediněle jim byl pervitin poskytnut zdarma.
Po provedení všech nezbytných procesních úkonů policisté obviněného jednapadesátiletého muže odvezli do vazební věznice. Zbylá trojice byla ze zadržení propuštěna a stíhána je na svobodě. Případ kriminalisté dále vyšetřují.
por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
20. března 2026