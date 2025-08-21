Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Kriminalisté dopadli distributorku drog

Ženu zadrželi při silniční kontrole. 

Kriminalisté z pelhřimovského územního odboru na základě vlastní operativní činnosti objasnili drogovou kriminalitu, které se dopouštěla devětadvacetiletá žena. Tato distribuovala pervitin v Pelhřimově a jeho blízkém okolí. Zájemcům poskytla drogy v desítkách případů. Kriminalisté podezřelou ženu zadrželi a zahájili její trestní stíhání. Žena byla obviněna ze spáchání trestného činu.

Ženu důvodně podezřelou ze spáchání trestné činnosti zastavili policisté v úterý 19. srpna v ranních hodinách v osobním vozidle Citroën při silniční kontrole. Test na přítomnost jiných návykových látek u ní byl pozitivní na amfetamin. Poté se podrobila lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu. Následně kriminalisté ženu po předchozím souhlasu státního zástupce zadrželi a směřovala do policejní cely. 

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání zadržené. „Devětadvacetiletá žena z Pelhřimova byla obviněna z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy“, řekl mjr. Mgr. Pavel Nováček, vedoucí oddělení obecné kriminality. Sama je uživatelkou drog.

Žena je obviněna z toho, že nejméně od července loňského roku distribuovala na různých místech v Pelhřimově dalším lidem pervitin. Drogy si obstarávala, přechovávala a prodávala. Pervitin poskytla zájemcům v téměř 100 případech.

Po provedení všech nezbytných úkonů kriminalisté ženu ze zadržení propustili a je stíhána na svobodě. Případ dále vyšetřují. Ženě za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na pět let.

por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
21. srpna 2025

