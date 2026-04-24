Kriminalisté dopadli „citového vyděrače“
Muž připravil pod smyšlenými legendami několik mužů o miliony.
Berounští kriminalisté, kteří se specializují na kybernetickou kriminalitu, zahájili trestní stíhání osoby, která se dlouhodobě zaměřovala na muže na internetových seznamkách.
Pod legendou vážného vztahu a následných finančních tísní z nich podvodně vylákala značné finanční částky. Pachateli nyní za zločin podvodu hrozí mnohaleté vězení.
Osmadvacetiletý obviněný muž nejméně od ledna 2023 do března 2026 cíleně vyhledával své oběti prostřednictvím seznamovacího portálu, a to s jasným cílem – získat majetkový prospěch.
Scénář byl vždy velmi podobný a psychologicky propracovaný. Nejprve mladý muž předstíral vážný zájem o partnerský vztah s tím, že s poškozenými muži komunikoval přes komunikační platformy a v některých případech dokonce inicioval i osobní setkání. Jakmile si vybudoval u mužů základní důvěru, začal využívat prvky „citového vydírání“. Postupně pod různými legendami o tíživé finanční situaci se mu podařilo celkem od čtyř mužů vylákat více než 3 miliony korun českých. Těmto poškozeným uváděl, že peníze potřebuje na nájemní bydlení, na stravu, na úhrady právních služeb, na léky či pohonné hmoty a v neposlední řadě tvrdil, že má zablokované účty s vysokými částkami v eurech. Všem pokaždé přislíbil, že peníze co nejdříve vrátí, což se nestalo…
Kriminalisté v rámci prověřování svým důkladným šetřením zmapovali několik takových případů, přičemž k zakrytí své stopy a k přijímání plateb využíval více telefonních čísel a bankovních účtů.
Vyšetřovatelka služby kriminální policie a vyšetřování zahájila proti osmadvacetiletému muži trestní stíhání a obvinila ho ze spáchání pokračujícího zločinu podvodu. Vzhledem k rozsahu způsobené škody a délce páchané činnosti hrozí pachateli v případě pravomocného rozsudku trest odnětí svobody v délce od 2 do 8 let. Obviněný je stíhán vazebně.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
PČR Středočeského kraje
24. dubna 2026