KRIMIFEST 2025 oslavil 25. ročník

Konal se na Březové u Sokolova. 

Jubilejní 25. ročník tradičního Krimifestu se uskutečnil letos opět po dvou letech na Březové u Sokolova, která byla pořadatelem festivalu a konal se pod záštitou policejního prezidenta genpor. Mgr. Martina Vondráška ve dnech od 23. do 28. září 2025. Nabitý program nabídl jak atraktivní besedy na kriminální témata, tak i kulturní vystoupení a bohatý doprovodný program, který přilákal širokou veřejnost.

Festival byl slavnostně zahájen koncertem za doprovodu Hudby hradní stráže a Policie ČR, který navodil jedinečnou atmosféru celého ročníku. Tento koncert byl benefiční a vybrané finanční prostředky šly na podporu Nadace policistů a hasičů. Návštěvníci se mohli během festivalu zúčastnit řady diskusí a besed zaměřených na kriminalitu, její prevenci a práci bezpečnostních složek.

Velký zájem vzbudil také dvoudenní program Policie České republiky, které připravilo zejména pro děti a mládež Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje. Policisté předvedli ukázky techniky, výstroje a výzbroje, dynamické zásahové akce jako např. zadržení nebezpečného pachatele a přiblížili svoji každodenní práci – od vyšetřování až po pořádkové akce. Díky interaktivnímu přístupu si mohli malí i velcí vyzkoušet, jak funguje moderní policejní vybavení a jak probíhá nasazení složek v praxi. Ukončení festivalu  patřilo závěrečnému koncertu s filmovými melodiemi v podání Západočeského symfonického orchestru.

Krimifest se během let stal významnou regionální událostí, která propojuje kulturu, prevenci kriminality a zábavu pro celou rodinu. Jubilejní ročník potvrdil, že o tento jedinečný formát je stále velký zájem. Vrátit by se měl do Březové opět za dva roky, tedy v roce 2027.

kpt. Bc. Zuzana Churaňová
1. 10. 2025

