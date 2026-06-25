Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Kratom není bez rizika. Osvětové besedy oslovily téměř 1100 studentů středních škol
V uplynulých týdnech se policisté společně s odborníky setkali se studenty středních škol na osvětových besedách v Uničově a Prostějově. Téměř 1100 posluchačů se během programu dozvědělo informace o účincích kratomu, jeho možných zdravotních dopadech, riziku vzniku závislosti i možnostech odborné pomoci.
Kratom je v současné době mezi mladými lidmi poměrně rozšířený a často bývá vnímán jako „přírodní“ látka, která nepředstavuje výraznější riziko. Právě tento pohled však může být zavádějící. O možných negativních dopadech užívání kratomu, včetně vzniku psychické i fyzické závislosti, nežádoucích účinků na organismus nebo vlivu na psychiku a chování, se stále nemluví dostatečně.
Na besedách vystoupili také pracovníci ze Společnosti Podané ruce, kteří studentům představili svou činnost a možnosti odborné pomoci. Organizace pomáhá lidem, kteří bojují se závislostí a škodlivým užíváním návykových látek i nelátkových závislostí.
Studenti se během besed dozvěděli také praktické informace související s bezpečností. Jednou z nich bylo upozornění, že po užití kratomu
by člověk neměl minimálně osm hodin řídit motorové vozidlo ani vykonávat činnosti vyžadující plnou pozornost a rychlé reakce.
Užívání této látky totiž může ovlivnit soustředění, vnímání i reakční dobu. Nechyběly ani informace o rizicích spojených s kombinováním kratomu s dalšími látkami. Policisté upozornili zejména na nevhodnost jeho užívání současně s alkoholem, jinými návykovými látkami nebo některými léky, kdy může docházet k nepředvídatelnému zesílení účinků a zvýšení zdravotních rizik. Zmíněna byla také opatrnost při kombinaci s kofeinovými nápoji a grapefruitovou šťávou, které mohou ovlivnit působení kratomu v organismu.
Silným momentem jedné z besed v Uničově byla přítomnost a osobní výpověď maminky mladé dívky, která zemřela v souvislosti s užitím kratomu. Její příběh studentům připomněl, že rizika spojená s touto látkou nejsou pouze teoretická, ale mohou mít tragické následky.
Cílem osvětových besed je zvýšit informovanost mladých lidí, upozornit je na možná nebezpečí spojená s užíváním kratomu a podpořit jejich odpovědný přístup k vlastnímu zdraví i bezpečnosti.
V těchto osvětových besedách budeme pokračovat také v dalších městech Olomouckého kraje. Nejbližší velkokapacitní akce nás čeká v Zábřehu, kde se programu zúčastní téměř 800 studentů středních škol.
V souvislosti s touto problematikou byl natočen i videospot na který se můžete podívat zde: https://www.youtube.com/watch?v=qkz-ZRNQIHQ
kpt. Bc. Zuzana Slabá
25. června 2026