Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Krátce po návratu z vězení skončil opět v poutech
Z vězení se vrátil na konci ledna a teď čelí dalšímu podezření z krádeže.
Policisté z obvodního oddělení Litoměřice se v uplynulých dnech zabývali případem majetkové trestné činnosti, ke které mělo dojít v Bohušovicích nad Ohří.
Podezřelý muž měl nezjištěným způsobem vniknout do uzamčeného skříňového vozidla Avia, odkud měl odcizit autobaterii, kanystr s pěti litry motorového oleje, nádrž na naftu, bednu s drobným nářadím a z palivové nádrže vozidla odčerpat přibližně 150 litrů motorové nafty.
Nezůstalo však pouze u odcizených věcí. Při svém jednání měl poškodit také mechanismus čerpadla topení, vytrhnout dělící příčku mezi kabinou a nákladovým prostorem a poškodit hadice vedoucí k hlavní palivové nádrži. Poškozenému tak měla vzniknout škoda odcizením ve výši 24 tisíc korun a další škoda poškozením téměř 9 tisíc korun.
Na případu intenzivně pracovali litoměřičtí policisté ve spolupráci s kriminalisty. Díky zajištěným stopám na místě činu a provedenému šetření se jim podařilo podezřelého muže ztotožnit.
Po jeho ztotožnění navíc vyšlo najevo, že se jedná o známého recidivistu, který se vrátil z výkonu trestu odnětí svobody teprve na konci ledna letošního roku. Ve vězení si odpykával několikaletý trest právě za obdobnou majetkovou trestnou činnost.
Když byl muž konfrontován se zajištěnými důkazy, ke svému jednání se měl doznat.
Litoměřičtí policisté mu následně sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
15. 07. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje