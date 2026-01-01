Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Krátce na svobodě, zpět ve vazbě
DĚČÍNSKO - Z vězení se dlouho netěšil. Díky spolupráci policistů skončil během několika dnů ve vazbě
Šluknovští policisté ve spolupráci se strážníky městské policie během krátké doby dopadli 34letého muže, který je podezřelý z opakované majetkové trestné činnosti na Šluknovsku. Muž se přitom teprve před několika dny vrátil z výkonu trestu odnětí svobody, kde si odpykával trest za obdobnou trestnou činnost. Na sérii vloupání začali policisté intenzivně pracovat ihned po přijetí prvních oznámení. Díky analýze kamerových záznamů, operativní činnosti a především sdílení informací mezi Policí České republiky a Městskou policií Šluknov se podařilo vytipovat možného pachatele. Krátce nato byl muž zadržen. Podle dosavadního šetření využíval zejména nezajištěných vstupů na pozemky rodinných domů. Procházel otevřenými brankami, vnikal do neuzamčených kůlen, vozidel i domů a odnášel vše, co bylo snadno dostupné. Je podezřelý například z odcizení jízdního kola, peněženky s finanční hotovostí, osobními doklady a platební kartou. V několika dalších případech neoprávněně vstoupil na soukromé pozemky a prohledával je. Během výslechu se policistům podařilo zjistit, kde se nachází část odcizených věcí. Ty byly následně zajištěny a vráceny jejich oprávněným majitelům.
Policisté zahájili trestní stíhání 34letého muže pro podezření ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody, krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V případě uznání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let.
Pro uklidnění veřejnosti policisté uvádějí, že 34letý muž, který je v současné době stíhán pro uvedenou majetkovou trestnou činnost, se nachází ve vazební věznici. Reagují tak i na informace šířící se na sociálních sítích o tom, že po Šluknovsku stále řádí takzvaný „fantom zahrádek“. Přestože policisté každé nové oznámení prověřují individuálně, v tomto případě se podezřelý nachází ve vazbě a nemůže se na území Šluknovska dopouštět další trestné činnosti.
Policie zároveň apeluje na občany, aby nepodceňovali zabezpečení svého majetku. Ve většině případů pachatel využil nezamčené branky, neuzamčená vozidla nebo otevřené objekty. Právě důsledné zamykání branek, dveří, kůlen, garáží i zaparkovaných vozidel představuje jedno z nejjednodušších a zároveň nejúčinnějších preventivních opatření. Pachatelé majetkové trestné činnosti často využívají právě příležitosti, které jim svou nepozorností vytvoří sami majitelé.
Děčín 5. srpna 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje