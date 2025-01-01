Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Krást vyrazil vlakem
Šlapaničtí policisté pronásledovali zloděje přes zahrady. [VIDEO]
Dramatický závěr měla zlodějská výprava čtyřiadvacetilého muže do jedné obce na Vyškovsku. Tam nenapravitelný recidivista dorazil vlakem a ihned po vystoupení pohotově začal obhlížet okolí. Nedaleko nádraží vklouzl do jedné z firem, kde zejména hledal peníze. Když však nenašel, co hledal, nenechal se odradit a spokojil se mimo jiné i se svačinami zaměstnanců.
Při odchodu s lupem ho ale vyrušil pozorný pracovník, který ho krátce pronásledoval. Jakmile však spatřil u prchajícího mladíka nůž, raději další zásah nechal na policistech, kteří již směřovali na místo. Ten se ale ještě před zadržením pokusil ukrást jízdní kolo, to už ale na místě byla šlapanická hlídka. Jenomže ani těm se však muž nechtěl lehce vzdát a začal utíkat přes zahrady. Policisté ho ale záhy doběhli a obklíčili, a po krátkém vyjednávání, kdy odhodil nůž, i zadrželi. Z místa byl následně eskortován do policejní cely. Za trestné činy krádež a porušování domovní svobody mu hrozí několikaletý pobyt za mřížemi.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 13. listopadu 2025