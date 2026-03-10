Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Královéhradečtí kriminalisté rozkryli rozsáhlou drogovou činnost
Za výrobu a prodej drog hrozí obviněným až dvanáct let vězení.
Královéhradečtí kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou mužů ve věku 30 a 39 let, které obvinili z rozsáhlé drogové trestné činnosti zahrnující výrobu, distribuci a neoprávněné nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Oběma v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v rozmezí 5 až 12 let.
Podle dosavadního vyšetřování měl 39letý muž několik let vyrábět pervitin, a to jak na území České republiky, tak i v zahraničí. Během této doby vyrobil stovky gramů drogy, kterou následně prodával nebo poskytoval dalším uživatelům. Od konce roku 2025 až do svého zadržení v lednu 2026 měl pokračovat ve výrobě ve vnitřních prostorách jednoho technického objektu v Hradci Králové, kde v několika případech vyprodukoval velké množství pervitinu. Drogou zásoboval různé odběratele a zároveň si dlouhodobě opatřoval větší množství chemikálií a látek potřebných k výrobě metamfetaminu, ze kterých by bylo možné vyrobit další kilogramy této omamné látky. Všechny tyto prostředky byly zajištěny při provedených domovních prohlídkách.
Do trestné činnosti byl podle kriminalistů zapojen také 30letý muž, který poskytoval prostory k výrobě, ačkoliv věděl, k čemu jsou využívány. Z výroby profitoval, protože si od staršího muže drogu opakovaně nakupoval. Vyšetřování dále prokázalo, že se trestné činnosti dopustil v době, kdy byl již za obdobný trestný čin odsouzen.
V souvislosti s výrobou a distribucí drog byli obviněni právě tito dva muži. Kriminalisté provedli domovní prohlídky v technickém areálu jedné společnosti v Hradci Králové, kde zajistili rozsáhlé množství chemikálií, prekurzorů a předmětů určených k výrobě metamfetaminu. Na základě zajištěných důkazů a výpovědí svědků nevylučují, že trestní stíhání může být rozšířeno i na další osoby, které mohly být do činnosti zapojeny.
Oba obvinění jsou stíháni na svobodě. Kriminalisté pokračují v dalším vyšetřování celého případu a vyhodnocování všech zjištěných skutečností.
por. Bc. Martina Jandová
10.3.2026