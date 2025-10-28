Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Královéhradecký slib policejních nováčků
Oslavy státního svátku v Hradci Králové - slib 17 policejních nováčků.
Součástí slavnostního aktu, který se uskutečnil 28. 10. 2025 v Hradci Králové u příležitosti 107. výročí Dne vzniku samostatného československého státu, bylo tradiční udílení ocenění významným osobnostem. Slavnostní program zahrnoval kromě jiného i položení květin k pomníku prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
Slavnostního aktu se kromě představitelů Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje zúčastnili tradičně i významní ústavní činitelé, představitelé Parlamentu České republiky, představitelé města Hradec Králové, samosprávy, Armády České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Městské policie Hradec Králové, zástupci církví, reprezentanti vysokých škol a dalších významných korporací a institucí.
Z řad Policie ČR si významná ocenění, udělených policejním prezidentem, odneslo celkem čtrnáct policistů. Ocenění jim spolu s plk. Mgr. Petrem Sehnoutkou, ředitelem Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, předávala Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D., primátorka statutárního města Hradec Králové, které celý slavnostní akt pořádalo.
Na místě byly čtyřem policistům uděleny Medaile Policie České republiky „Za zásluhy o bezpečnost - za dlouhodobé příkladné osobní úsilí a iniciativu na úseku prevence kriminality, rozvoje forem, prostředků a metod policejní služby“. Ocenění byli policisté z řad SKPV napříč celým krajem. Mezi oceněnými byl například i kriminalista kapitán Michal Hynek.
Pětice dalších policistů obdržela „Čestné medaile Policie České republiky - za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých služebních výsledků a za významný a trvalý přínos k budování a prosazování dobrého jména Policie ČR“. Mezi oceněnými byli dva policisté ze zásahové jednotky, dva policisté z řad SKPV a policista z dopravního inspektorátu Jičín.
A pět policistů obdrželo Medaile Policie České republiky za věrnost I. stupně - za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých pracovních výsledků a déle jak 30 let trvání služebního poměru. Oceněni byli policisté sloužící napříč krajem z různých služeb, medaili obdržel i vedoucí operačního odboru plukovník Robert Koníř, jenž vede tým operačních důstojníků, který komunikuje s oznamovateli na lince 158.
Další významná ocenění si převzali z rukou primátorky strážníci Městské policie Hradec Králové či příslušníci Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a Armády ČR.
V rámci programu složilo 17 nových policistů služební slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“
mjr. Magdaléna Vlčková
28.10.2025