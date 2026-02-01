Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Krajští kriminalisté vyšetřují "otcovraždu"
Obviněný syn je ve vyšetřovací vazbě.
Středočeští krajští kriminalisté řeší od 28. ledna 2026 násilný trestný čin v Osově na Berounsku, kterému předcházela obava místních o 58letého muže, kterého delší dobu neviděli. Na tyto informace reagoval policista ve volnu z této obce, který se spojil se svými kolegy, s nimiž následně 58letého muže v jeho domě nalezl. Bez známek života a ve značném stadiu rozkladu.
Na místo se dostavil policejní výjezd nejen z Berouna, ale také krajští kriminalisté a soudní lékař, který konstatoval, že muž zemřel násilnou smrtí. Jaká byla příčina smrti a jak dlouho byl muž mrtvý, nebylo možné přímo na místě s ohledem na pokročilé stadium rozkladu těla zjistit. Byla nařízena soudní pitva, která by měla kriminalistům na tyto otázky odpovědět a na jejíž výsledky policisté čekají.
Čin ale nezůstane bez potrestání. Kriminalisté ještě téhož dne, kdy byl 58letý mrtvý muž nalezen, zadrželi 27letého syna a zahájili proti němu trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin vraždy podle § 140 odst. 1, 3 j) trestního zákona. V pátek, 30. 1., pak na něho soudce uvalil vazbu a to z důvodu, aby se nevyhýbal trestnímu stíhání a aby trestnou činnost neopakoval.
Obviněnému muži, v případě uznání viny před soudem, hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let, případně trest výjimečný.
Krajští kriminalisté vyšetřují veškeré okolnosti události, zjišťují motiv činu a i nadále provádí procesní úkony trestního řízení.
Mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
KŘP Středočeského kraje
1. února. 2026