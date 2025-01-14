Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Krajští kriminalisté řeší první pokus vraždy v roce 2026

Na ženu, která měla muže zranit nožem, byla uvalena vazba. 

Policisté z Územního odboru v Příbrami a následně i středočeští krajští kriminalisté vyjížděli v pondělí, 12. ledna 2026, v brzkých ranních hodinách do jednoho z příbramských bytů. 23letá žena zaútočila nožem na svého blízkého a způsobila mu vážné poranění, s nímž musel být hospitalizovaný ve zdravotnickém zařízení v Příbrami.

Ženu podezřelou z tohoto jednání kriminalisté zadrželi přímo na místě a po provedení prvotních procesních úkonů proti ní zahájili trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin vraždy ve stadiu pokusu. Okresním soudem byla dne 13. ledna 2026 na ženu uvalena vazba, a to ze všech tří vazebních důvodů.

Dvanáctý lednový den je tak prvním, kdy došlo na území Středočeského kraje o první skutek kvalifikovaný jako zvlášť závažný zločin podle § 140 – vražda, ve stadiu pokusu.  

Žena je v případě pravomocného odsouzení ohrožena trestem odnětí svobody na dvanáct až dvacet let. Zraněný muž je mimo ohrožení života.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
14. ledna 2025

