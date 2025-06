Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Krajští kriminalisté muže obvinili z vraždy ve stádiu pokusu

SUŠICE - Státnímu zástupci spolu se spisovým materiálem doručili také podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.

Krajští kriminalisté dnes zahájili trestní stíhání sedmadvacetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda ve stádiu pokusu. Toho se měl dopustit tím, že dne 18. června 2025 ve večerních hodinách si vzal doma kuchyňský nůž, vyšel ven, kde přistoupil k náhodně procházejícímu šedesátiletému muži. S vědomím, že ho může usmrtit, na něj nožem zaútočil a opakovaně ho bodal do hrudníku a do krku, čímž mu způsobil bodná a bodnořezná poranění. Zraněný muž byl letecky transportován do nemocnice a díky rychlé a odborné lékařské pomoci nedošlo k jeho úmrtí.

Kriminalisté spolu se spisovým materiálem státnímu zástupci doručili podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.



por. Dagmar Mifková

20. června 2025

