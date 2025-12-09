Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Krajský ředitel ocenil policisty za přispění k záchraně životů
Odvaha a profesionalita – policisté z Královehradeckého kraje získali ocenění.
Dne 9. prosince 2025 plk. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, ocenil policistku a policisty, kteří svou duchapřítomností a profesionalitou pomohli k záchraně toho nejcennějšího - lidského života.
V prvním případě dne 22. října 2025 prokázali dva policisté mimo výkon služby mimořádnou odvahu, rychlou reakci a rozhodnost, prap. Bc. Radek Soukup z oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort a pprap. Nikola Urbánková z oddělení silničního dohledu. Cestou ulicí Švendova v Hradci Králové, si poblíž mateřské školy, všimli osoby ležící v trávě vedle chodníku. Když přišli blíže, uviděli muže, který ležel na břiše, nedýchal a nereagoval na žádné podněty. Policisté okamžitě kontaktovali zdravotnickou záchrannou službu prostřednictvím aplikace Záchranka a začali s nepřímou srdeční masáží a oživovacími pokusy. První pomoc poskytovali přibližně 9 minut, než dorazil lékař, který pomocí přístroje AED obnovil srdeční činnost muže. Pacient byl převezen do Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Dalšími oceněnými byli také policisté z dálničního oddělení Hořice, pprap. Martin Dvořák a pprap. Lukáš Peřina. Ti během výkonu služby, dne 7. listopadu 2025 v podvečer na silnici I/35 u obce Libonice projížděli kolem vážné dopravní nehody. Řidič osobního vozidla Škoda Octavia, jedoucí ve směru od Hradce Králové na Jičín, narazil do chodce, který náhle vstoupil do jízdní dráhy. Chodec nebyl osvětlen a neměl na sobě žádné reflexní prvky. Po střetu byl odhozen do odbočovacího pruhu směrem na Hořice a utrpěl těžká zranění. V kritických okamžicích sehráli klíčovou roli právě policisté, okamžitě zastavili, zajistili místo nehody a poskytli zraněnému první pomoc do příjezdu zdravotnické záchranné služby. Díky jejich rychlé reakci byl chodec stabilizován a následně transportován do Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Za zásadní pomoc při záchraně života byli oceněni také policisté pohotovostního a eskortního oddělení, pprap. Patrik Vencl, pprap. Filip Freibauer, pprap. Daniel Halíř a nstržm. Adam Cimprich. Dne 14. listopadu byli policisté přizváni k resuscitaci zákazníka v jedné z trafik v obchodním centru v Hradci Králové. Policisté na místě u muže ihned zahájili srdeční masáž, připojili přístroj AED a provedli doporučený výboj. Na místě následně pokračovala v péči o muže zdravotnická záchranná služba. Lékař následně ocenil vysokou kvalitu poskytnuté první pomoci, která muži zachránila život.
„Každý policista při nástupu do služby skládá přísahu, že bude chránit životy, zdraví a bezpečí občanů. Jsme připravováni na situace, kdy jde o záchranu lidského života – je to součást našeho poslání. Přesto, když se taková chvíle skutečně stane, je to vždy něco mimořádného. Vyžaduje to odvahu, duchapřítomnost a schopnost jednat bez zaváhání. A právě vy jste v těchto kritických okamžicích ukázali, že naše přísaha nejsou jen slova, ale skutečný závazek. O to více si cením, že někteří z vás zasáhli i v době svého osobního volna, kdy jste nebyli ve službě, ale přesto jste neváhali a pomohli. Vaše činy jsou hodny osobního setkání a ocenění. Proto jsem dnes zde, abych vám poděkoval nejen jako ředitel, ale i jako člověk. Díky vám dnes žijí lidé, kteří by tu zřejmě jinak nebyli. To je největší důkaz smyslu naší práce,“ uvedl plk. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
9. prosince 2025
por. Mgr. Martin Stránský