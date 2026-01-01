Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Krajský ředitel dnes navštívil kriminalisty, kteří vypátrali lebku svaté Zdislavy
Osobně jim poděkoval za jejich profesionální práci.
Dnes dopoledne navštívil ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje plk. Mgr. Libor Špráchal územní odbor PČR v České Lípě, kde se setkal s kriminalisty, kteří měli klíčový podíl na zadržení pachatele krádeže lebky svaté Zdislavy v Bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy a na následném vypátrání relikvie. Tým kriminalistů pracoval pod vedením zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality mjr. Mgr. Janem Ujkou.
"Na práci kriminalistů si vysoce cením kvality a současně rychlosti provedeného šetření bezprostředně po spáchání činu, které vedlo k zadržení pachatele do 48 hodin. U tohoto případu to byl právě čas, se kterým českolipští kolegové soupeřili, protože odcizená reklikvie mohla záhy zmizet kdesi na černém trhu nebo u soukromého sběratele. Jak se ukázalo, tak čas zde sehrál ještě významnější roli, než mohl kdo předpokládat. Se zabetonováním odcizeného předmětu jsme ve svých hypotézách skutečně nepočítali," zhodnotil výkon policistů plk. Mgr. Libor Špráchal.zleva plk. Rajt mjr. Ujka a plk. Špráchal
Kauza krádeže lebky svaté Zdislavy a její navrácení církvi do 18 dnů po oznámení činu zaujala média nejen v České republice, ale také v zahraničí, a to dokonce napříč několika kontinenty. Články k tématu vyšly kromě Evropy i v Severní a Jižní Americe, v Africe a v Asii.
10. 6. 2026
por. Bc. Ivana Baláková