Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Krajský přebor oddělení kynologie 2025
Ve dnech 8. až 10. října 2025 proběhl v Loukově na Bystřicku krajský přebor psovodů Oddělení služební kynologie Krajského ředitelství policie Zlínského kraje.
V průběhu třídenního intenzivního klání předvedli všichni účastníci se svými čtyřnohými parťáky úctyhodné výkony. Přeboru se zúčastnila desítka psovodů, která absolvovala několik dílčích disciplín v různých kategoriích, a to v poslušnosti, obranných a pachových pracích.
Na celkovém prvním místě se umístil prap. Radek Mráček a jeho parťák Small. Druhé místo zaujal prap. Filip Holomek a pes Erny a na třetím místě se umístil pprap. Jan Varga s Felixem.
I když počasí moc nepřálo, přes několikadenní psychickou i fyzickou náročnost všichni soutěžící dosáhli skvělých výsledků. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v republikové soutěži.
Velké poděkování patří také pořadatelům, sponzorům a všem zúčastněným, kteří se na přeboru podíleli.
16. října 2025, por. Radomír Šiška, DiS.