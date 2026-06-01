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Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Pavol Michňo

Č. j.  KRPS-77017-74/TČ-2026-011171-FIŠ 

                                                                                                                                                                Příbram V – Zdaboř11. červen 2026

 S d ě l e n í
pro vyvěšení na úřední desce policie České republiky
podle § 63 odst. 1 tr. řádu (§ 49 odst. 4 o.s.ř.)

Adresát: Pavol Michňo , nar. 29.1.1959 ,  st. př. Slovensko
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Janka Kráĺa 773/12, 015 01 Rajec nad Rajčankou

Útvar Policie České republiky, které písemnost odevzdalo k doručení:
Oddělení obecné kriminality, SKPV, ÚO Příbram, Žežická 498, 261 01 Příbram V-Zdaboř.

Výzva k vyzvednutí
Doručovaná písemnost: Usnesení o zajištěné věci podle § 79a odst. 1 trestního řádu,
Č. j. KRPS-77017-72/TČ-2026-011171.

Protože adresát nemá na území České republiky trvalé bydliště ani doručovací adresu , kdy z uvedeného důvodu nelze písemnost doručit.

Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 16.6.2026 do 28.6.2026 na adrese útvaru PČR uvedené v textu dokumentu:
pondělí - pátek v době od 07:30 hod. do 15:00 hod.
Vezměte s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

                                                                                                                                                      nprap. Jaroslav Fišer
                                                                                                                                                           vrchní inspektor   
                                                                                                                                                              974 879 448

Vyvěšeno dne: 16.06.2026       
Sejmuto dne: 28.06.2026            

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