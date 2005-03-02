Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Julie SVATÁ

Č. j. KRPS-260236-57/TČ-2025-011119-PACH 

S d ě l e n í
pro vyvěšení na úřední desce policie České republiky
podle § 63 odst. 1 tr. řádu (§ 49 odst. 4 o.s.ř.)

Adresát: Julie SVATÁ,
nar. 02.03.2005, st. přísl. ČR
 

Adresa na níž má být písemnost doručena:

Útvar Policie České republiky, které písemnost odevzdalo k doručení:

Obvodní oddělení PČR Příbram,
Žežická 498,
Příbram V - Zdaboř, budova 29

Výzva k vyzvednutí

Doručované písemnosti: Usnesení  § 79a odst. 1 trestního řádu
Č. j. KRPS-260236-55/TČ-2025-011119-PACH

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti Policie ČR zastižen, a protože písemnost nebylo možno odevzdat ani jiné osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, nebyla písemnost doručena. Adresát je na adrese neznámý, a proto nebylo možné ji uložit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, proto byla vrácena odesílajícímu útvaru Policie České republiky.

Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 2.6.2026 do 16.6.2026 na adrese útvaru PČR uvedené v záhlaví této písemnosti:

pondělí - pátek v době od 07:30 hod. do 15:30 hod.

Vezměte s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

             

                                                                                                                                                              nprap. Alena Pacholová
                                                                                                                                                                    vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 02.06.2026
Staženo dne: 16.06.2026

