Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Anhelina Stepaniuha

Č. j.  KRPS-319184-63/TČ-2024-011181 

                                                                                                                                                        Příbram V - Zdaboř 10. prosince 2025

S d ě l e n í

pro vyvěšení na úřední desce policie České republiky
podle § 63 odst. 1 tr. řádu (§ 49 odst. 4 o.s.ř.)

Adresát: Anhelina STEPANIUHA, nar. 04.12.2002, st. př. UKR
Adresa, na níž má být písemnost doručena:

Útvar Policie České republiky, který písemnost odevzdal k doručení:
Oddělení hospodářské kriminality, SKPV, ÚO Příbram, Žežická 498, 261 01 Příbram V-Zdaboř.

Výzva k vyzvednutí

Doručovaná písemnost: Usnesení o vydání věci podle § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81  trestního řádu. Č.j. KRPS-319184-30/TČ-2024-011171.

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti Policie ČR zastižen, a protože písemnost nebylo možno odevzdat ani jiné osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, nebyla písemnost doručena. Adresát se na adrese neznámý a proto nebylo možné ji uložit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, proto byla vrácena odesílajícímu útvaru policie České republiky.

Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 15.12.2025 do 29.12.2025 na adrese útvaru PČR uvedené v textu dokumentu:
pondělí - pátek v době od 7:00 hod. do 15:00 hod.

Vezměte s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

                                                                                                                                                                     por. Bc. Petr Saxl
                                                                                                                                                                              komisař
                                                                                                                                                                        tel: 974 879 512

Vyvěšeno dne: 15.12.2025       
Sejmuto dne: 29.12.2025            

