Zaplacené zboží nedodal

Ms kraj: Objednané zboží nedodal, používal identitu zájemců o koupi. Na 1 700 poškozených.

Téměř 1 700 poškozených, škoda přes 6 milionů korun, 120 šanonů spisu. Případ, ve kterém moravskoslezští kriminalisté obvinili po rozsáhlém prověřování muže, který měl slibovat dodání zboží nebo poskytnutí půjčky, často díky zneužité identitě jiných osob. Rozsahem je případ výjimečný.

Vrchní komisař moravskoslezského krajského odboru analytiky a kybernetické kriminality v prosinci 2024 obvinil 32letého muže ze Středočeského kraje ze zločinu podvodu dílem dokonaným a dílem nedokonaným a ze zvlášť závažného zločinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Obviněný měl kvůli zisku po dobu 3 let (od roku 2017 do 2020) nabízet na inzertních serverech a online tržištích k prodeji mobily, herní konzole a jiné zboží. Věci ale nikdy neměl a tedy nedodal. Pro získání důvěry kupujících měl používat fotokopie dokladů několika desítek osob, pod jejichž identitou vystupoval. I oni jsou poškozeni, neboť fotokopie dokladů na nich s využitím sociálního inženýrství vylákal, když zareagovali na jeho nabídku úvěru. Měl dokonce užívat přes 100 bankovních účtů na jejich identity. Celkově měl provést na 900 transakcí a podvodně získané peníze buď vybírat, nebo nakupovat virtuální měnu. V součtu je u spisu téměř 1 700 poškozených, způsobená škoda se pohybuje kolem 6,7 milionu korun a o škodu více než 300 000 korun se měl pokusit.

Na případu pracovali kriminalisté oddělení kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a z téhož oddělení i kriminalisté z Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Po vyhodnocení věci byly oba spisové materiály spojeny a prověřování již pokračovalo pouze v Ostravě. Spisový materiál, který se průběžně rozšiřoval o další skutky, čítá aktuálně cca 120 šanonů. Poškození jsou nejen z Moravskoslezského kraje, ale z celé republiky (Pelhřimov, Praha, Cheb, Klatovy, Hodonín, Ústí n. Labem...).. Objasnění bylo časově i odborně náročné. Bylo třeba každou výpověď poškozených zadokumentovat, zanalyzovat a s informacemi pracovat. Výslechy mnohých z 1 700 poškozených zajišťovali kolegové v dalších krajích, kteří k našemu spisu zasílali množství trestních oznámení. Kriminalisté byli v úzkém a pravidelném kontaktu s provozovateli internetových serverů, bankovních institucí a dalších společností, i jimi poskytnuté informace vyhodnocovali. Pracovali i se závěry znaleckého zkoumání věcí, typu elektronika, zajištěných nejen při domovní prohlídce. Kriminalista, který vedl prověřování, správně vsadil na své zkušenosti. Opět se mu osvědčilo vytváření grafů, schémat propojení a obsáhlých přehledů, například skutků, poškozených osob či zneužitých identit. Jen takto se dají přehledně zachytit jednotlivé aspekty a propojení v tak rozsáhlých případech.

Obviněný muž, kterému za výše popsané jednání hrozí trest v rozmezí 8 až 12 let, je od roku 2020 ve výkonu trestu odnětí svobody. Trest vykonává již po čtvrté, zpravidla za totéž. Dalo by se říci, že si touto trestnou činností vydělával na živobytí. Každopádně, musel se svým způsobem snažit, promýšlet jednání a vyvíjet činnost, například intenzivně komunikovat s poškozenými, řešit stovky e-mailů, ve kterých jednou vystupoval jako muž, jindy jako žena. Řešil i transakce a částečně měl myslet i na to, jak zahladit stopy.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 13. ledna 2025

