Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Policisté byli ve správnou dobu na správném místě

MŘ Ostrava - okamžitě zareagovali a pomohli seniorovi s výměnou kola po defektu.

Policisté z obvodního oddělení Ostrava-Mariánské Hory v neděli dopoledne prováděli ve svém služebním okrsku silniční kontrolu zastaveného vozidla, přičemž si všimli jiného projíždějícího auta, které mělo s největší pravděpodobností defekt kola. Vzhledem k tomu, že kontrolovaný řidič měl vše v pořádku, tuto činnost ukončili a rozjeli se za vozidlem s defektem. Auto zastavili na ulici Českobratrská. Vystoupil z něho řidič, kterému sdělili, že má píchnutou pneumatikou. Jelikož se jednalo o starší muže (81 let) a sám by kolo nezvládl vyměnit, policisté ani na chvilku nezaváhali a nabídli mu pomoc. Navlékli si rukavice a pustili se do výměny kola. Senior se mužům zákona svěřil, že ani netušil, že má defekt. Během několika minut policisté Marek a Jakub kolo vyměnili, a tak starší pán mohl pokračovat v jízdě. Rozloučil se s nimi se slovy srdečného poděkování.

dne 21. července 2025

por. Bc. Eva Michalíková

