Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Policisté a civilní zaměstnanci z Moravskoslezského kraje darovali tu nejcennější tekutinu, kterou v těle mají, a tou je krev
Již po deváté jsme se společně potkali v Krevním centru Ostrava.
Každý den v rámci svého povolání dáváme veřejnosti jednoznačně najevo, že jsme tu pro ni. Slova „pomáhat a chránit“ nepoužíváme zbytečně. Informace o nedostatku krve v krevních centrech v našich srdcích nezůstala lhostejná. Proto se nejen policisté, ale i civilní zaměstnanci z Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje semkli a dobrovolně darovali nejenom krev, ale také krevní plazmu či krevní destičky. Uvědomujeme si, že krev je nejcennější tekutina, kterou máme, a proto jsme se rozhodli vyjádřit ochotu a pomoci tímto způsobem zachránit nejeden lidský život.
Dalším významným datem, kdy jsme se společně zapojili již po deváté do kampaně „Daruj krev = zachraň život“, byla středa 19. listopadu 2025. Znovu jsme mohli vyjádřit, že tu jsme pro veřejnost i touto formou. V Krevním centru ve Fakultní nemocnici Ostrava se sešly více jak čtyři desítky kolegyň a kolegů, a to nejen z řad letitých dárců. Téměř desítka z nich byla prvodárců. Mezi letitými dárci byl i kolega, který už po 305. navštívil krevní centrum. Již desítky let daruje jak krev, tak krevní plazmu a mohl tak pomoci lidem, kteří tuto tekutinu potřebovali. V krevním centru nás čekal velice příjemný personál. Z úst paní Zuzany Jurčekové, která se za krevní centrum spolupodílela na organizaci, policisté slyšeli vřelé poděkování, a také to, že jsme jediná organizace, která pravidelně a v takovém množství lidí již několik let hromadně daruje krev.
Věříme, že i tímto způsobem můžeme být vzorem ostatním lidem a motivujeme je tak, aby se k nám připojili a začali darovat krev. Jsme rádi, že jsme opět mohli podpořit prospěšnou věc a pomohli zachránit nejeden lidský život. Budeme se těšit na další společnou akci a vy se k nám přidejte.
dne 20. listopadu 2025
por. Bc. Eva Michalíková