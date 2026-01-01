Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Podvody při čerpání humanitárních dávek
Moravskoslezští policisté řešili hned čtyři případy.
Policisté moravskoslezského odboru cizinecké policie odhalili a řešili či řeší v poslední době čtyři podvodná jednání při čerpání humanitárních dávek.
Policisté případy vyhledali, poté se jimi intenzivně zabývali a rozklíčovali je. Případy spojuje v podstatě totožný princip. Čtyři cizinky s udělenou dočasnou ochranou měly čerpat humanitární dávky někdy jen pro sebe, jindy i pro další členy rodiny. Policisté zjistili, že všechny ženy měly při podávání žádostí nepravdivě uvádět, že se zdržují v České republice a potřebují finanční pomoc k zajištění základních životních potřeb. Ve skutečnosti nepobývaly u nás, ale ve své domovské zemi a do České republiky měly jezdit jen pro prodloužení víza za účelem dočasné ochrany, což bylo nutné právě pro neoprávněné čerpání humanitárních dávek. Majitelé nemovitostí na Frýdecko-Místecku a v Brně, kde měly ženy hlášeny adresy pobytu, neměli o „podnájemnících“ ani ponětí. Koneckonců, stejně tomu bylo i u dalších případů neoprávněného čerpání humanitárních dávek, kterými se policisté v minulosti zabývali.
Policisté cizinecké police tyto případy objasnili díky vlastní iniciativě a samozřejmě nezbytným znalostem této problematiky. Dávky nebyl vypláceny vždy souvisle, ale zpravidla v období několika měsíců v letech 2023 až 2026. Cizinka ve věku 48 let měla poškodit náš stát o téměř 75 000 korun, 47letá žena o více než 26 000 korun, 45letá cizinka měla způsobit škodu ve výši 115 000 a 30letá žena v částce zhruba 80 000 korun. Ženy tedy měly neoprávněně čerpat humanitární dávky v celkové výši téměř 300 000 korun.
Policisté z odboru cizinecké policie sdělili všem čtyřem ženám podezření z přečinu podvodu. Případy vedli ve zkráceném přípravném řízení. Trestní zákoník stanoví u těchto skutků trest odnětí svobody až na dvě léta.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 1. července 2026