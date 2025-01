Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

OPĚT A ZNOVU VARUJEME!!!

MŘ Ostrava - Vidina rychlého zbohatnutí přišla dalšího člověka o dva milióny korun.

V minulých dnech porubští kriminalisté přijali další oznámení o kyber podvodu. Tentokrát se obětí stal muž v produktivním věku, který si myslel, že za investované dva milióny dostane další „dvě mega“… Omyl, přišel i o své úspory.

Na sociální síti muže upoutala reklama, která nabízela různé investování financí s vysokým zhodnocením. Na odkaz kliknul, zaregistroval se a zadal telefonní číslo. Poté byl telefonicky kontaktován mužem, který vystupoval zřejmě pod pseudonymem. Vysvětlil mu investování a potom mu přes aplikaci poslal podklady pro platbu registračního poplatku ve výši 7.000 korun. Poškozenému zřejmě nebylo nic podezřelé. Muž hovořil plynule česky a během několika hovorů mu sdělil i informace ze svého soukromí. Doslova byl přátelský, a získal si tedy zřejmě muže na svou stranu. Jakmile poškozený poslal registrační poplatek, byl následně kontaktován dalším mužem. Ten mu poslal návod ke stažení aplikace pro nákup kryptoměny a další aplikace, která měla sloužit k zabezpečení. Jakmile vše poškozený stáhl do svého mobilního telefonu, založil si účet, kde vyfotil občanský průkaz a založil si kryptoměnovou peněženku.

Postupně vkládal své peníze, čímž měl nakupovat kryptoměnu USDT. Během půl roku provedl zhruba tři desítky plateb v hodnotě 2 miliónu korun. V aplikaci viděl, jak s nákupem kryptoměny USDT vydělává peníze, celkově tam mělo být v přepočtu zhruba 4 miliony korun. Jak sám poškozený uvedl, zhruba po půl roce přišel čas z krypto peněženky část peněz vybrat. Proto si chtěl přeposlat 300.000 korun, které se mu odečetly, ale na účet již nepřišly. Z tohoto důvodu poškozený začal komunikovat se zákaznickou podporou, která mu sdělila, že se zřejmě stal obětí podvodu.

V dané věci byly komisařem 4. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu podvodu.

Policie opět v těchto případech varuje veřejnost před tímto podvodným jednáním a doporučuje maximální obezřetnost, jelikož ke každé takové investici je potřeba přistupovat jako k rizikové. Před samotnou investicí do kryptoměn je vždy potřeba zjistit, jak tyto investiční platformy fungují a jakým způsobem se provádí nákup a prodej této měny. Stejně tak je důležité ověřit si věrohodnost investičního poradce nebo dané společnosti, a rovněž je třeba pamatovat na to, že nikomu za žádných okolností není třeba povolovat vzdálený přístup ke svému počítači či do telefonu. Tyto případy jsou dnes opravdu sofistikované a neustále přibývají.

dne 22. ledna 2025

por. Bc. Eva Michalíková

