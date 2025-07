Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Objasněné krádeže na osobách napříč Ostravou

MŘ Ostrava - Poté, co opustil brány vězení, mu náprava vydržela pouhé dva dny.

V posledních dnech měli doslova napilno kriminalisté z centra Ostravy. Operativní činnost, osobní a místní znalost a především také spolupráce s kolegy napříč moravskoslezskou metropolí vedla k objasnění sedmi skutků, které má mít na svědomí recidivista s patnácti záznamy v rejstříku trestu.

Kriminalisté objasnili sérii krádeží především na osobách, u kterých měl obviněný využívat zejména nepozornosti poškozených či nestřeženého okamžiku. V jiných případech naopak měl překračovat hranici drzosti. U zaparkovaných vozidel, ve kterých seděly řidičky, si měl otevřít dveře, a poté ze zadních sedadel nebo sedadel spolujezdce vzít například mobilní telefon či peněženku. U krádeží byl modus operandi téměř vždy stejný. V jednom případě dokonce vypadal jako „gentleman“. Vyhlédl si 80letou seniorku, která se špatně pohybovala, a pomohl jí s nasazením batohu na záda. Z toho jí měl však odcizit peněženku. V jiném případě si v restauraci přisedl ke dvěma cizím lidem. Přilákala ho totiž peněženka, která ležela na stole. Tu se pokusil odcizit, ale žena podezřelé jednání prokoukla a peněženku ze stolu schovala. Muž se však nevzdal touhy po svém lupu, a i přesto že od dvojice odešel, na místo činu se jen do několika málo minut vrátil. Tentokrát byl úspěšnější. U stolu již nikdo neseděl a jeho terčem se opět stala peněženka, která byla položená na sedačce. Toho samozřejmě měl muž využít, schovat ji pod oblečení a z místa zmizet. Jindy měl požádat o cigaretu. Opět využil nepozornosti poškozeného. Jakmile hledal cigaretu, pachatel toho využil a z kapsy kalhot mu odcizil peněženku.

Jeho teritoriem byla různá místa napříč Ostravou, ať už se jednalo o centrum, Vítkovice či Zábřeh. První případ krádeže jsme zaevidovali v druhé polovině května. Kriminalisté vyhodnocovali získané poznatky a zajištěné kamerové záznamy. Díky osobní znalosti se jim podařilo ztotožnit 30letého muže, který byl v minulých dnech propuštěn z výkonu trestu za předchozí spáchanou majetkovou trestnou činnost. Náprava mu vydržela pouhé dva dny, a poté se vrátil ke svému starému řemeslu. Komisař 1. oddělení obecné kriminality Ostrava muže obvinil z trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Také podal podnět na vzetí do vazby, kterému soudce vyhověl. Nyní mu hrozí až tříleté vězení. V rejstříku trestu má patnáct záznamů především majetkového charakteru.

Rádi bychom doporučili, ať jste obezřetní, dávejte si pozor na své osobní věci a mějte je neustále na dohled. Jakmile jdete za zábavou například do restaurací či diskoték, nenechávejte své věci bez dohledu a mějte je stále při sobě.

V případě, že se stanete obětí jakéhokoliv protiprávního jednání, zapamatujte si co nejlépe popis pachatele a co nejdříve to oznamte na linku 158, případně na policejní služebnu.

dne 30. června 2025

por. Bc. Eva Michalíková

