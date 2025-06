Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Ms kraj: Řidič jel v Opavě 116 km/h, druhý projížděl ráno kolem školy pod vlivem alkoholu, třetí předjížděl na žel. přejezdu a jel i rychleji

Některým řidičům je záhodno častěji připomínat pravidla silničního provozu a hlavně, že svým jednáním ohrožují životy a zdraví své a ostatních. Mohlo by se to týkat muže, který jel v obci rychlostí 116 km/h, rovněž řidiče, který překročil rychlost před železničním přejezdem a současně i přes „plnou“ na něm předjížděl anebo muže, který usedl za volant pod vlivem alkoholu a projížděl i kolem školy, do které právě přicházely děti.

Policisté z oddělení silničního dohledu sloužili v úterý také na Opavsku. Na frekventované pro oba směry dvouproudé silnici kolem nich po 13. hodině v Opavě části Komárov „prosvištělo“ v levém pruhu osobní vozidlo. Na radaru se ukázala rychlost 116 km/h. Auto řídil téměř 40letý muž, který měl spěchat do lékárny. Policisté se samozřejmě optali na konkrétní problém, ale nejednalo se o nic akutního, co by vyžadovalo třeba i jejich součinnost. Policisté zadrželi muži řidičský průkaz, uložili kauci 10 000 korun a oznámili věc správnímu orgánu.

Poměrně riskantně jednal téměř 50letý řidič osobního vozidla poblíž Třemešné na Bruntálsku. Před železničním přejezdem až přespříliš sešlápl plynový pedál, radar ukázal hodnotu 72 km/h. Navíc, i přes „plnou čáru“ se rozhodl v těsné blízkosti přejezdu a na něm předjet další vozidlo. Jednání řidiče zaregistrovali policisté z dopravního inspektorátu Bruntál, kteří v místě dohlíželi nad BESIPem. Uložili mu v příkazním řízení pokutu ve výši 4 500 korun.

Třetí případ je z pondělí, kdy si policisté z oddělení silničního dohledu všimli v Třanovicích osobního vozidla, které odjíždělo od obchodu. Řidiči dělalo problém rozjet se, jeho reakce byly pomalé a dle způsobu jízdy mírně zmatené. Bylo kolem 7:30 hodin a do zdejší základní školy, kolem které vozidlo projelo, přicházely děti. Policisté po zastavení automobilu zjistili, že za volantem sedí muž věkem blízkým 70 let. Orientační dechová zkouška byla u něj pozitivní, mírně nad jednu promili alkoholu. Muž souhlasil s odběrem krve a dle výsledků bude rozhodnuto o závažnosti jeho jednání.

Policisté dohlíží na bezpečnost silničního provozu jak při speciálních akcích, tak v běžném výkonu služby. Zaměřují se na všechny účastníky i problematiky.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 19. června 2025

