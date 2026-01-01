Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Moravskoslezští operátoři tísňové linky 158 vyřídili loni téměř 170 000 hovorů
Přijímají, vyhodnocují, řeší, koordinují. Bývají i obtěžující a zlomyslná volání.
Policisté integrovaného operačního střediska zajišťují okamžitou reakci a pomoc lidem, koordinují činnost hlídek v terénu, zjišťují zpětnou vazbu, poskytují informace. Loni přijali 169 271 volání.
„Dobrý den, tísňová linka policie, jak Vám mohu pomoci?“ Obdobnou větu slyšelo v Moravskoslezském kraji v minulém roce 169 271 volajících, kteří „vytočili“ číslo 158. Všechny hovory z linky 158 z Moravskoslezského kraje míří ke zhruba 90 operátorkám a operátorům integrovaného operačního střediska. Policisté jsou volajícím plně k dispozici ve dne v noci. Jsou to profesionálové na slovo vzatí, kteří musí umět shromáždit potřebné informace, co nejrychleji se v nich zorientovat, situaci zanalyzovat a najít efektivní řešení. Tím je zajištění a koordinace následné pomoci. Každou událost sledují a končí až jejím vyřešením, zpětnou vazbou. Samostatnou kapitolou jsou reakce na mimořádné bezpečnostní události týkající se široké veřejnosti (výhrůžky střelbou, oznámení o uložení výbušniny, včetně zveřejnění výhrůžek násilím na sociálních sítích, hromadné dopravní nehody). Někdy se jedná o reakce opravdu v intervalu sekund.
Naši „operační“ jsou dislokování v Ostravě na jednom místě společně s kolegy zdravotníky, hasiči a ostravskými strážníky. Benefit společného pracoviště je v možnosti okamžitého osobního kontaktu mezi operátory jednotlivých složek a rychlé upřesnění či vysvětlení vzniklé situace.
Připomenu, že oficiální název bezplatné linky 158, která funguje 24/7, je Národní tísňové číslo 158, a je provozována od roku 1960. Je určena široké veřejnosti pro telefonická oznámení o ohrožení života či zdraví osob, při ohrožení majetku anebo veřejného pořádku. Policisté přijímají oznámení o protiprávním jednání (trestné činnosti apod.), k pohřešovaným či hledaným osobám, různým živelním pohromám a haváriím, také k dopravním nehodám a obecně k situaci v provozu.
Při zprůměrování 169 271 hovorů za rok 2025 vychází na den 463 volání (v roce 2024 bylo 168 235 hovorů). Délky hovorů se liší, od pár sekund až po několik minut. Vyšší frekvence bývá v pátky a soboty, kdy hlídky častěji vyjíždějí řešit situace do zábavních podniků a nákupních center. Obdobná situace je i během letních prázdnin, kdy se konají různé akce. Často hraje roli alkohol.
Jeden hovor ale neznamená jeden případ, například k dopravní nehodě či hromadné potyčce volá více osob. Založených událostí (případů) tak bylo loni téměř 108 000, průměr za 24 hodin je cca 300 událostí. Početním „vítězem“ byla první hodina Nového roku, ve které bylo založeno 58 událostí a denních 300 bylo již kolem 8. hodiny ranní. Někteří volající jsou pochopitelně ve stresu, vnímají jinak realitu, nedokážou si vybavit základní, tolik potřebné informace. I na tyto situace jsou policisté připraveni. Vždy ale pomůže mít na paměti, že policista bude po volajícím žádat primárně jeho jméno, místo události, popis situace (co se stalo) a případná zranění. Dle charakteru oznámení se doptá pro zajištění adekvátní pomoci i na další informace.
Od roku 2022 funguje systém tísňových SMS 158. Ani tyto nejsou užívány výhradně osobami v tísni. Naprosté pochopení máme pro seniory, kterým se stane, že mají číslo 158 uložené v kontaktech a omylem odešlou běžnou zprávu jako tísňovou SMS. Naši „operační“ pak čtou komunikaci typu Boženko, zítra to kafe platí. Kája. Někteří jiní však píšou například i milostné texty, které do tísňových SMS zcela jistě nepatří.
Policista na lince 158 musí být profesionál znalý širokospektrální policejní činnosti, být rozhodný, umět pracovat „pod tlakem“. Je zapotřebí empatie, vnímavosti a citlivosti. Moravskoslezští policisté takoví jsou a nás těší, že i díky nim máme důvěru veřejnosti. Nicméně, lidé se našich operátorů dotazují například na běžně zveřejněné úřední hodiny anebo kontakty, které neumí dohledat. Někteří pak požadují třeba vyhledání spoje MHD. Operátoři zaznamenávají ale také zlomyslná volání. Volající i přes poučení operátora hovory opakují, početně i v desítkách až stovkách hovorů. Například, muž jistý podzimní den „vytočil“ zhruba 40krát linku 158 v průběhu ani ne tří hodin, další den pokračoval a za pár hodin volal více jak 100krát. Nebyl v tísni, nehrozilo jiné nebezpečí. Chtěl po policistech zajistit kontakt s jím uvedenou osobou, což není v naší kompetenci. Pro zhruba 150 těchto zlomyslných hovorů byl oznámen pro podezření z přestupku Českému telekomunikačnímu úřadu. Každopádně čas, po který je operátor linky 158 zaneprázdněn zlomyslným voláním, může chybět osobě v ohrožení života.
Operátoři řeší různé případy, například v únoru přijali oznámení o podezřelém nálezu v Ostravě. Šlo o něco zabaleného, odpovídající lidskému tělu. Oznamovatel byl poučen o chování na místě. Hlídka zjistila, že se jedná o figurínu zabalenou v látce… Stále platí, že se na nás můžete v případě potíží obrátit a policisté se budou problému věnovat.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 13. března 2026