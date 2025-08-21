Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Metodicko-taktické cvičení AMOK
Proběhlo na krajském úřadu v Ostravě.
Čtvrté letošní velké součinnostní cvičení, při kterém se moravskoslezští policisté zaměřili na problematiku aktivního útočníka, se uskutečnilo dnes odpoledne, tentokrát v Ostravě v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Každé takové cvičení je svým způsobem jedinečné a od zúčastněných vyžaduje rychlou, koordinovanou reakci. Primárně jsou taková cvičení koncipována zejména pro složky IZS, ale dnes se rozšířilo o další subjekt tím, že se do role figurantů zapojili samotní pracovníci a pracovnice krajského úřadu. Měli tak možnost si na vlastní kůži vyzkoušet chování v emočně vypjaté situaci s dodržováním bezpečnostních zásad „Utíkej, schovej se a bojuj“.
Modelová situace se odehrála tak, že před budovu krajského úřadu přijeli vozidlem tři pachatelé (dva muži a jedna žena), kteří měli s sebou rukojmího. Vstoupili do budovy a v prostoru vrátnice došlo ke střelbě na pracovníky ostrahy. Jeden z pachatelů utekl z budovy a další dva se dostali do místnosti zastupitelstva, kde právě probíhalo jednání. Začali střílet a na místě zůstal větší počet zraněných a bohužel i mrtvých. Jeden z pachatelů se s rukojmím zabarikádoval a další se snažil začlenit do skupiny osob, která prchala z budovy.
Ve velmi krátkém čase po oznámení začali na místo přijíždět policisté prvosledových hlídek, mezi kterými byl také Velitel policie, který koordinoval činnost na místě. Během dalších několika minut se postupně sjeli policisté z oddělení hlídkových služeb, obvodních oddělení, speciální pořádkové jednotky i zásahové jednotky. Dopravní policisté koordinovali dopravu. Do cvičení se aktivně zapojili i městští strážníci. Do akce vzhledem k podezření na nástražný výbušný systém byla povolána také Pyrotechnická služba. Došlo k zajištění bezpečného prostoru, řešení barikádové situace, eliminaci pachatelů, vyvedení osob, zneškodnění výbušniny a ošetřování zraněných ze strany Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje. Na místě byli také krizoví interventi, kteří v těchto emočně vypjatých situacích poskytují v případě potřeby posttraumatickou péči osobám postižným mimořádnou událostí.
Policie ČR pravidelně provádí cvičení AMOK nejen ve školách a zdravotnických zařízeních, ale také v objektech soudu, státní správy a samosprávy, včetně magistrátů, krajských a městských úřadů. Tato místa jsou z hlediska bezpečnosti specifická – pohybuje se zde větší množství osob, včetně veřejnosti, a zároveň jde o instituce s klíčovým významem pro chod veřejné správy.
Připravenost na zásah a ochranu měkkých cílů se snažíme neustále zlepšovat. Věnujeme se této oblasti také po linii preventivních aktivit a přednáškovou činností v různých veřejných institucích.
V letošním roce proběhlo v našem kraji i s dnešním celkem 11 metodicko-taktických cvičení, plánováno je dalších 7 a za loňský rok jich bylo 13.
Bezpečnost občanů v krizových situacích, jakou simulovalo dnešní cvičení, představuje jednu z našich hlavních priorit. V rámci Moravskoslezského kraje se této problematice věnujeme systematicky po celý rok, a to i prostřednictvím řady menších cvičení, která se zaměřují na eliminaci aktivního útočníka. Policistky a policisté jednotlivých organizačních složek krajského ředitelství pravidelně procvičují taktické postupy v různých typech prostředí – od školních zařízení přes veřejné instituce až po administrativní budovy. Modelové situace jsou tématicky rozmanité a navržené tak, aby co nejlépe odpovídaly reálným hrozbám. Cílem těchto aktivit je zajištění maximální připravenosti na mimořádné události různého typu, uvedl brig. gen. Tomáš Kužel, ředitel krajského ředitelství.
Děkujeme Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje za možnost uskutečnit toto cvičení v jedné ze stěžejních budov veřejné správy v naší krajské metropoli.
„Nikdy jsem podobnou situaci nezažil, byl jsem zvědavý, jak to budu zvládat. Slíbil jsem, že se jako figurant budu chovat odpovědně. To znamená, že nebudu klást teroristům odpor. Důležité totiž je, aby nastavené postupy v krizi cvičili policisté, ne zločinci. Přeji si, abychom se s podobnou situací nikdy nesetkali v reálném životě. Zároveň jsem rád, že jsme si ji mohli prožít v bezpečném prostředí. Teoreticky sice víme, jak reagovat na nečekanou, mimořádně náročnou a emočně vypjatou událost, ale je dobré si teorii vyzkoušet v praxi, abychom v reálu nebyli zaskočeni. Díky všem zaměstnancům úřadu, kteří se cvičení zúčastnili,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica, který hrál roli rukojmího.
mjr. Pavla Jiroušková
oddělení tisku Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
PhDr. Miroslava Chlebounová
tiskové oddělení, odbor kanceláře hejtmana kraje
21. srpna 2025