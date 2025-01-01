Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Opatření Volby 2025
Posílili jsme výkon služby.
V souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsou připraveni plnit své úkoly také moravskoslezští policisté. Obdobně jako v přechozích letech posílíme výkon služby především v okolí volebních místností. Policisté budou před zahájením voleb kontaktovat předsedy volebních komisí a po celou dobu jejich konání budou s volebními komisemi v kontaktu. Hlídky budeme mít i na přebíracích místech. Připraveni jsou i pyrotechnici a služební psi vycvičení na vyhledávání výbušnin pro co nejrychlejší prověření případné výhrůžky o uložení nástražného výbušného systému ve volebních místech. V kontaktu budeme rovněž se strážníky městských a obecních policií napříč krajem.
Posílili jsme výkon služby, denně nasadíme desítky policistů zejména ze služby pořádkové, ale také kriminální anebo cizinecké. Policisté budou dohlížet na bezpečnost osob a veřejný pořádek s cílem co nejvíce eliminovat možnost narušení voleb. Naše opatření cílí na odstranění negativních jevů, které by mohly důstojný průběh voleb nebo sčítání a převoz volebních výsledků narušit. Pro občany je i v tomto případě k dispozici bezplatná linka 158.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 2. října 2025