Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Hra na schovávanou mu nevyšla

Frýdek-Místek - Barny ho „vyčmuchal“.

Minulý pátek v brzkých ranních hodinách přijali policisté oznámení o vloupání do čerpací stanice ve Frýdku-Místku. Na místo vyjelo několik policejních hlídek včetně psovoda se svým čtyřnohým parťákem Barnym. Při příjezdu bylo zřejmé, že se do objektu někdo vloupal. Dlažební kostkou rozbitá skleněná výplň okna vypovídala o násilném vniknutí do vnitřních prostor. Následně se ukázalo, že z těchto bylo odcizeno několik kartonů cigaret, láhev rumu, finanční hotovost a mobilní telefon. Na základě zjištěného popisu a směru útěku pachatele se hlídky rozjely pátrat po okolí.

Po „horké“ stopě se vydal také služební pes Barny, který se svým policejním kynologem následoval útěkovou trasu. Zde zachytil pachovou stopu, která je dovedla nejprve k polní cestě, kde nalezli odhozenou láhev rumu a opodál ještě batoh plný cigaret. Jejich další kroky směřovaly podél plotu až ke starému stavení, kde na zemi ležela bunda a rukavice. Vedle pak za hromadou dřevěných palet Barny označil přikrčeného muže, který se zde snažil očividně schovat. Podezřelý tak skončil v poutech zhruba jen půl hodiny po oznámení vloupání. Provedený test na drogy byl u něj pozitivní.

Frýdecko-místečtí policisté 29letému muži ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže a poškození cizí věci. Podezřelý se ke skutku doznal. Škoda způsobená odcizením věcí se vyšplhala na 17 tisíc korun, poškozením okna a dveří přesáhla částku 19 tisíc korun. Jako zkušený recidivista měl při vloupání použít i rukavice, aby nezanechal otisky prstů. To však netušil, že díky pachové stopy jej „vyčmuchá“ Barny pouhých 300 metrů od místa činu.

nprap. Bc. Kateřina Kubzová

oddělení tisku

25. července 2025

vytisknout e-mailem