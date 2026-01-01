Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Den obětí trestných činů
Připomínáme pomoc obětem trestných činů
Každoročně je 22. únor dnem, kdy si připomínáme pomoc obětem trestných činů. Toto období se pojí s datem schválení Charty práv obětí trestných činů, která byla podepsána v roce 1990. Ve spolupráci s Probační a mediační službou, každým rokem v 12:00 hodin, připomínáme tuto událost minutou ticha. Majáky na policejních vozidlech, se ve stejnou chvíli rozblikají na každé služebně Policie České republiky. Blikání majáků symbolizuje blížící se pomoc. Cílem tohoto dne je zvýšit povědomí o právech, možnostech a podpory obětem trestných činů.
Každý den v týdnu, v kteroukoliv denní i noční dobu, na jakémkoliv policejním oddělení, mohou občané vyhledat pomoc. Policie České republiky dlouhodobě pracuje s obětmi, přičemž na každé oznámení klade důraz a nabízí řešení jejich situace v trestně právní rovině.
Mezi základní práva obětí řadíme právo na informace, důstojnost, finanční pomoc, ochranu před hrozícím nebezpečím, případně i finanční pomoc. 22. únor je dnem, který nese význam dodání sebedůvěry, síly a informovanosti osobám, které se cítí být obětmi fyzických a psychických útoků, ale také pozůstalým členům rodiny a jejich blízkým, například při dopravní nehodě.
V závěru je nutno podotknout, že i když se komukoliv může zdát, že je na své problémy sám, nemusí to tak vždy být.
Nebojte se o pomoc požádat!
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
oddělení prevence
prap. Barbora Fialová