Bezpečnostní opatření Colors of Ostrava

Několikadenní hudební festival Colours of Ostrava, kam zavítaly desítky tisíc návštěvníků, v neděli v brzkých ranních hodinách skončil. Policisté zajištovali bezpečnost, veřejný pořádek, monitorovali dopravu a dohlíželi na silniční provoz.

V oblasti veřejného pořádku a kriminality jsme řešili jednotky případů. Podvody při zakoupení vstupenek přes inzertní internetové portály, a několik přestupků proti veřejném pořádku a majetku. Také se někteří návštěvníci snažili zachytit dění na festivalu pomocí letového prostředku ze vzduchu. Neměli však patřičná povolení, tudíž jsme zajistili jejich drony, jednání zadokumentovali a budou oznámeni příslušnému správnímu orgánu k projednání.

Policisté se také intenzivně věnovali dopravě a bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Jak jsme informovali na velmi frekventované komunikaci, která je v blízkosti areálu, byla snížena rychlost na 50 km/hod. Přesto jsme zaevidovali přes 230 přestupků. Jednalo se především o porušení rychlosti, ale zjistili jsme i nedoplatky v centrální evidenci nedoplatků a přeplatků a zadrželi jsme v několika případech také registrační značky vozidel. Dále jsme při silničních kontrolách zjistili u několika řidičů požití alkoholu před jízdou a dva muži řídili vozidlo i přes soudem uložený zákaz řízení.

Ve čtvrtek ve večerních hodinách došlo v areálu festivalu k požáru venkovního stánku s občerstvením se zraněním dvou osob – obsluhy. V blízkosti stánku došlo k evakuaci návštěvníků, vymezili jsme prostor a ve spolupráci s hasiči provedli ohledání místa. Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Věc prověřují kriminalisté 6. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství policie Ostrava.

Ostravští kriminalisté také objasnili během velmi krátké doby případ krádeže věcí ze stánku, dokonce ještě před samotným oznámením skutku. Při monitorovací činnosti odchodu posledních návštěvníků si v brzkých ranních hodinách povšimli dvou osob, které neměly vstupní pásky. Při další kontrole zjistili, že mají u sebe větší množství věcí, které zřejmě nebudou jejich. Muž se ženou se doznali, že tyto odcizili z jednoho ze stánku. Ještě ten den si ve zkráceném přípravném řízení vyslechli podezření z přečinu krádeže.

Dalšího podezřelého, který měl využít příležitosti, davu a nepozornosti dvou poškozených a v nestřežených okamžicích jim odcizit mobilní telefony, vypátrali a zadrželi ostravští policisté. Zajistili také odcizené věci, které tak mohly putovat zpátky k majitelům. Muž je podezřelý i z další majetkové trestné činnosti, která však nemá souvislosti s festivalem.

V poslední den festivalu došlo ve večerních hodinách (kolem 21:15 hodin) k vážné dopravní nehodě motocyklisty, který ujížděl po vedlejší komunikaci a nedal přednost v jízdě po hlavní komunikaci jedoucímu osobnímu vozidlu. Události předcházelo, že dopravní policisté chtěli muže, který jel na neosvětleném skútru po ulici Místecká zastavit. Motocyklista u zastávky zastavil, ale při vystupování policistů z vozidla začal ujíždět. Po chvílí odbočil z ulice Místecká na ulici Holasova, kde došlo k nehodě. Muž utrpěl těžká zranění a byl transportován zdravotníky do nemocnice. Policisté v evidencích zjistili, že muž má opakovaně soudem uloženy zákazy řízení, a to do roku 2030. Nehodu prověřují ostravští kriminalisté ve spolupráci s kolegy z dopravní policie.

Opatření proběhlo bez vážnějších problémů a mimořádných zásahů. Policisté pomáhali a řešili události nejen v rámci festivalu, ale také plnili celou řadu standardních úkolů i v rámci celého města Ostrava.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

20. 7. 2025

