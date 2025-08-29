Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Zdravko DIMITROV
Č.J. KRPZ-76020-86/TČ-2024-1515PA-MA
JID: PCR15ETRfo39670223
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Č. j. KRPZ-76020-86/TČ-2024-1515PA-MA
Vsetín 28. srpna 2025 Počet stran: 1
S D Ě L E N Í
podle §64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním o možnosti v y z v e d n u t í p í s e m n o s t i
- usnesení o uložení věci do úschovy podle ust. § 81a tr. řádu, za přiměřeného užití ust. § 80 odst.1 tr. řádu, vydaného dne 17.06.2025 policejním orgánem Policie ČR, KŘP Zlínského kraje, Územní odbor Vsetín, Oddělení analytiky a kybernetické kriminality Vsetín pod č.j.KRPZ-7602079/TČ-2024-1515PA
Adresát: Zdravko Dimitrov, nar. 09.12.1969, st. přísl. Bulharsko
Doručovací adresa v ČR nezjištěna.
Útvar policie, u něhož je písemnost připravena k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Vsetín
Oddělení analytiky a kybernetické kriminality
Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín
Protože se doručení předmětné písemnosti nezdařilo a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastích rukou, byla písemnost uložena u policejního orgánu a v době od 11.08.2025 do 21.08.2025 byla na úřední desce Policie ČR zveřejněna výzva k vyzvednutí písemnosti. Adresát si předmětnou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedl, proto se za den doručení považuje poslední den lhůty.
Rozhodnutí nabylo právní moci dne 26.08.2025 a lze si je vyzvednout na shora uvedené adrese v pracovní dny v době od 07:00 do 15:00 hod.
S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Vyvěšeno dne: 29.08.2025
Sejmuto dne: 28.09.2025
por. Bc. Lucie Makyčová
komisař