Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Yelyzaveta Hordiichuk
Č. j. KRPZ-18949-84/TČ-2025-150581
Zlín 15. srpna 2025
Počet stran: 1
V Ý Z V A
podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
- usnesení podle ust. § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a §81 trestního řádu vydané policejním orgánem Policie ČR, Oddělení hospodářské kriminality, ÚO Zlín pod číslem jednacím KRPZ-18949-76/TČ-2025.
Adresát: Yelyzaveta Hordiichuk, nar. 31.12.2004
Doručovací adresa: trv. bytem Gen. Hrušky 1210/22 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, Česko
Útvar policie, u něhož jsou písemnosti připraveny k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Oddělení hospodářské kriminality
Nám. T. G. M. 3218, 760 01 Zlín
Jedná se o písemnosti, které je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že je adresát na doručovací adrese neznámý, byly u policejního orgánu zmíněné zásilky uloženy.
Uložené písemnosti si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 07:30 do 14:30 hod.
Lhůta pro vyzvednutí písemností činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie ČR. S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Poučení: Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
Doručující policista: por. Ing. Hana Boráková
por. Ing. Hana Boráková
komisař
Vyvěšeno dne: 18.08.2025
Sejmuto dne: 28.08 .2025