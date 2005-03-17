Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Vladimir KUZNETSOV
Č. j. KRPZ-120009-70/TČ-2025-150571
Zlín 28. května 2026
Počet stran: 2
VÝZVA
podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
usnesení o vydání fin. prostředků dle ust. § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu, vydaného Policejním orgánem České republiky, Oddělením obecné kriminality , Uzemní odbor Zlín ze dne 19.05.2024, vedeno pod č.j . KRPZ-82409-8/TČ-2024-150581,
usnesení o zrušení zajištění finančních prostředků dle ust. 79f odst. 1 až odst. 3 trestního řádu, vydaného Policejním orgánem české republiky, Oddělením hospodářské kriminality, Územní odbor Zlín ze dne 18.12.2024, vedeno pod č.j. KRPZ-120009-69/TČ-2025-150571 .
Adresát: Vladimir KUZNETSOV, nar. 17.03.2005, st. přísl. EST
Útvar policie, u něhož jsou písemnosti připraveny k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Oddělení hospodářské kriminality
tř. Tomáše Bati 44, 760 01 Zlín
Jedná se o písemnosti, které je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že je adresát na doručovací adrese písemnosti nepřebírá a není známa je další adresa, byly u policejního orgánu zásilky uloženy.
Uložené písemnosti si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese a to každý pracovní den v době od 07:30 hod. do 14:30 hod.
Lhůta pro vyzvednut í písemností činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie České republiky.
S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Poučení:
Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
Vyvěšeno dne: 29.05.2026
Sejmuto dne: 09.06.2026