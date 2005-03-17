Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Výzva k vyzvednutí písemnosti - Vladimir KUZNETSOV

Č. j. KRPZ-120009-70/TČ-2025-150571 

Zlín 28. května 2026
Počet stran: 2

VÝZVA
podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním

usnesení o vydání fin. prostředků dle ust. § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu, vydaného Policejním orgánem České republiky, Oddělením obecné kriminality , Uzemní odbor Zlín ze dne 19.05.2024, vedeno pod č.j . KRPZ-82409-8/TČ-2024-150581,

usnesení o zrušení zajištění finančních prostředků dle ust. 79f odst. 1 až odst. 3 trestního řádu, vydaného Policejním  orgánem  české  republiky,  Oddělením  hospodářské  kriminality,  Územní odbor Zlín ze dne 18.12.2024, vedeno  pod č.j.  KRPZ-120009-69/TČ-2025-150571 .

Adresát: Vladimir KUZNETSOV,  nar. 17.03.2005, st. přísl. EST

Útvar policie, u něhož jsou písemnosti připraveny k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ  REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Oddělení hospodářské kriminality
tř. Tomáše Bati 44, 760 01 Zlín

Jedná se o písemnosti, které je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že je adresát na doručovací adrese písemnosti nepřebírá a není známa je další adresa, byly u policejního orgánu zásilky uloženy.

Uložené písemnosti si můžete vyzvednout  na shora uvedené adrese a to každý pracovdev době od 07:30 hod. do 14:30 hod.

Lhůta pro vyzvednut í písemností činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie České republiky.

S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Poučení:
Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje  se písemnost posledním  dnem této lhůty za  doručenou, i když  se adresát o uložení nedozvěděl.

Vyvěšeno dne: 29.05.2026
Sejmuto dne: 09.06.2026

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 