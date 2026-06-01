Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Štěpánka JIRAVOVÁ
Č. j. KRPZ-20745-65/TČ-2026-150571
Zlín 16. června 2026
Počet stran: 2
VÝZVA
podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
usnesení zajištění fin. prostředků dle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu, vydaného Policejním orgánem České republiky, Oddělením obecné kriminality, Územní odbor Zlín ze dne 18.02.2026 a 19.02.2026, vedeno pod č.j. KRPZ-20745/TČ-2026-150571,
usnesení vydání fin. prostředků dle ust. § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu, vydaného Policejním orgánem České republiky, Oddělením obecné kriminality, Územní odbor Zlín ze dne 16.06.2026, vedeno pod č.j. KRPZ-20745/TČ-2026-150571,
Adresát: Štěpánka JIRAVOVÁ, nar. 13.03.2002 v Most, svobodná , doklad: 215112210,
trv. bytem Jaroslava Vrchlického č. p. 2708, 438 01 Žatec
Útvar policie, u něhož jsou písemnosti připraveny k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Oddělení obecné kriminality
tř. Tomáše Bati 44, 760 01 Zlín
Jedná se o písemnosti, které je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že je adresát na doručovací adrese písemnosti nepřebírá a není známa jeho další adresa, byly u policejního orgánu zásilky uloženy.
Uložené písemnosti si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese a to každý pracovní den v době od 07:30 hod. do 14:30 hod.
Lhůta pro vyzvednutí písemností činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie České republiky.
S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Poučení:
Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
nprap. Mgr. Tomáš Škurka
vrchní inspektor
schváleno elektronicky
Vyvěšeno dne: 17.06.2026
Sejmuto dne: 27.06.2026