Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Pavel HEIN
Č. j. KRPZ-29014-70/TČ-2026-150581
Zlín 10. srpna 2026
Počet stran: 1
VÝZVA
podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
- usnesení podle ustanovení § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu, vydané policejním orgánem Policie ČR, Oddělení hospodářské kriminality, ÚO Zlín pod číslem jednacím KRPZ-29014-68/TČ-2026-150581.
Adresát: Pavel HEIN, nar. 20.09.1977
Doručovací adresa: náměstí 14. října 1381/4, 150 00 Praha-Smíchov
Útvar policie, u něhož jsou písemnosti připraveny k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Oddělení hospodářské kriminality
Nám. T. G. M. 3218
760 01 Zlín
Jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že je adresát na doručovací adrese neznámý, byla u policejního orgánu zmíněná zásilka uložena.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 07:00 do 15:00 hod.
Lhůta pro vyzvednutí písemností činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie ČR.
S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Poučení: Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
Doručující policista: nprap. Ing. Kateřina Finferová, vrchní inspektor
nprap. Ing. Kateřina Finferová
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 10.08.2026
Sejmuto dne: 21.08.2026