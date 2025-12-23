Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Nóra SZABÓ
Č. j. KRPZ-98510-101/TČ-2025-150571
Otrokovice 22. prosince 2025
Počet stran: 2
VÝZVA
podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb„ zákon o trestním řízení soudním
Usnesení o zrušení zajištění finančních prostředků dle ust. 79f odst. 1 až odst. 3 trestního řádu, vydaného Policejním orgánem České republiky, Oddělením hospodářské kriminality, územní odbor Zlín ze dne 18.12.2024, vedeno pod č.j . KRPZ-98510-87/TČ-2025-150571 .
Adresát: Nóra SZABÓ, nar. 18.10.1977,
Doručovací adresa: Horktovis 73, 9999 Niredygaza, Maďarsko
Útvar policie, u něhož jsou písemnosti připraveny k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Oddělení obecné kriminality
Detašované pracoviště Otrokovice
Nám.3. května 1342765 02 Otrokovice
Jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že adresát na doručovací adrese písemnosti nepřebírá a není známa jeho další adresa, byla u policejního orgánu zásilka uložena.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese a to každý pracovní den v době od 07:30 hod. do 14:30 hod.
Lhůta pro vyzvednutí písemností činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie České republiky.
S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Poučení: Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne,kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
Doručující policista:
nprap. Pavel Bečica
vrchní inspektor
tel. 974666602
Vyvěšeno dne: 23.12.2025
Sejmuto dne: 03.01.2026