Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Výzva k vyzvednutí písemnosti - Nikola Lazarová

Č. j. KRPZ-114123-49/TČ-2025-151581 

Vsetín 17. dubna 2026
Počet stran: 2

V Ý Z V A

podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním

k   v y z v e d n u t í  p í s e m n o s t i

- usnesení o zrušení zajištění finančních prostředků na účtu č. 363065831/0300 podle ust. § 79f odst. 1 a 3 tr. řádu, vydaného dne 17.04.2026 policejním orgánem Policie ČR, KŘP Zlínského kraje, Územní odbor Vsetín, obvodní oddělení PČR Vsetín pod č.j. KRPZ-114123-48/TČ-2025-151581

Adresát: Nikola LAZAROVÁ, nar. 29.07.2007, trv. bytem Zborovská č. p. 4602, 430 01 Chomutov

Doručovací adresa v ČR nezjištěna.

Útvar policie, u něhož je písemnost připravena k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Vsetín
Oddělení hospodářské kriminality
Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín

Jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že adresát nemá doručovací adresu, je předmětná písemnost uložena u nadepsaného policejního orgánu.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 07:00 hod. do 15:00 hod.

Lhůta pro vyzvednutí písemnosti činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie ČR.
S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Poučení: Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

por. Bc. David Müller
komisař
974680480

Vyvěšeno dne: 17.04.2026
Sejmuto dne: 27.04.2026

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 