Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Nikola Lazarová
Č. j. KRPZ-114123-49/TČ-2025-151581
Vsetín 17. dubna 2026
Počet stran: 2
V Ý Z V A
podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
k v y z v e d n u t í p í s e m n o s t i
- usnesení o zrušení zajištění finančních prostředků na účtu č. 363065831/0300 podle ust. § 79f odst. 1 a 3 tr. řádu, vydaného dne 17.04.2026 policejním orgánem Policie ČR, KŘP Zlínského kraje, Územní odbor Vsetín, obvodní oddělení PČR Vsetín pod č.j. KRPZ-114123-48/TČ-2025-151581
Adresát: Nikola LAZAROVÁ, nar. 29.07.2007, trv. bytem Zborovská č. p. 4602, 430 01 Chomutov
Doručovací adresa v ČR nezjištěna.
Útvar policie, u něhož je písemnost připravena k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Vsetín
Oddělení hospodářské kriminality
Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín
Jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že adresát nemá doručovací adresu, je předmětná písemnost uložena u nadepsaného policejního orgánu.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 07:00 hod. do 15:00 hod.
Lhůta pro vyzvednutí písemnosti činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie ČR.
S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Poučení: Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
por. Bc. David Müller
komisař
974680480
Vyvěšeno dne: 17.04.2026
Sejmuto dne: 27.04.2026