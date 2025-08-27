Policie České republiky  

Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Výzva k vyzvednutí písemnosti - Nichita SIRITANU

Č. j. KRPZ-50304-72/TČ-2025-151117 

                                                                                                                                                 JID: PCR15ETRfo39664179



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Uherské Hradiště
Obvodní oddělení policie Uherský Brod
Obchodní 2379, 688 01 Uherský Brod
 

Č. j. KRPZ-50304-72/TČ-2025-151117

Uherský Brod 26.·srpna·2025

Počet stran:


                                                 Sdělení podle § 64 odst. 4 trestního řádu k vyzvednutí písemnosti

Adresát: Nichita Siritanu
Adresa, na níž měla být  písemnost doručena: Poste Restante, Masarykovo nám. 8, Jihlava, 58601.

Písemnosti:

  • č. j. KRPZ-50304-63/TČ-2025-151117 - usnesení o zrušení zajištění finančních prostředků podle § 79f odst. 1 tr. řádu ze dne 31. 7. 2025

Útvar policie u něhož jsou uvedené písemnosti připraveny k vyzvednutí.
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Uherské Hradiště
Obvodní oddělení policie Uherský Brod
Obchodní 2379, 688 01 Uherský Brod

Jedná se o písemnosti, které je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že uvedený adresát nemá na doručovací adrese poštovní schránku, jsou tyto uloženy u nadepsaného policejního orgánu.

Uložené písemnosti si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 07:30 do 14:30 hod.
Lhůta pro vyzvednutí písemnosti činí 30 dnů od vyvěšení sdělení na Úřední desce Policie ČR.

S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Poučení: Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.


 Vyvěšeno dne: 27.08.2025
 Sejmuto dne: 26.09.2025

