Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Martin MELKES
Č. j. KRPZ-94169-29/TČ-2025-150511
Fryšták 14. listopadu 2025
Počet stran: 1
V Ý Z V A
podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
K V Y Z V E D N U T Í P Í S E M N O S T Í
- usnesení o zrušení zajištění finančních prostředků podle ust. § 79f 1 trestního řádu, vydané policejním orgánem Policie ČR, KŘP Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Obvodní oddělení Fryšták pod č.j . KRPZ-94169-24/TČ-2025-150511 .
Adresát: Martin MELKES, nar. 05.05.1971Doručovací adresa: Chyšky č. p. 111, 398 53 Chyšky
Útvar policie, u něhož jsou písemnosti připraveny k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Obvodní oddělení policie Fryšták
Souhrady 386, 763 16 Fryšták
Jedná se o písemnost , kterou je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že provedeným šetřením na doručovací adrese bylo zjištěno , že jmenovaná se zde nezdržuje, současná adresa pobytu je neznámá a předchozí písemnosti se vrátily odesílateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 07:30 do 14:30 hod.
Lhůta pro vyzvednutí písemnosti činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie ČR. S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Poučení: Nevyzvedne-li sí adresát písemnostve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí. považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou,i když se adresát o uložení nedozvěděl.
Doručující policista: nprap. Alexandra Vitovská, vrchní inspektor
nprap. Alexandra Vitovská
vrchní inspektor
tel. 974666781
e-mail: alexandra.vitovska@pcr.cz
Vyvěšeno dne: 14.11.2025
Sejmuto dne: 24.11.2025