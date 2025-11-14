Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Výzva k vyzvednutí písemnosti - Martin MELKES

Č. j. KRPZ-94169-29/TČ-2025-150511 

Fryšták 14. listopadu 2025
Počet stran: 1

V Ý Z V A
podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
K  V Y Z V E D N U T Í    P Í S E M N O S T Í

- usnesení o zrušení zajištění finančních prostředků podle ust. § 79f 1 trestního  řádu, vydané policejním orgánem Policie ČR, KŘP Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Obvodní  oddělení Fryšták pod č.j . KRPZ-94169-24/TČ-2025-150511 .

Adresát: Martin MELKES, nar. 05.05.1971Doručovací adresa: Chyšky č. p. 111, 398 53 Chyšky

Útvar policie, u něhož jsou písemnosti připraveny k vyzvednutí:

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Obvodní oddělení policie Fryšták
Souhrady 386, 763 16 Fryšták

Jedná se o písemnost , kterou je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu,  že provedeným šetřením na doručovací adrese bylo zjištěno , že jmenovaná se zde nezdržuje, současná adresa pobytu je neznámá a předchozí písemnosti se vrátily odesílateli.

Uloženou  písemnost  si  můžete  vyzvednout   na  shora  uvedené  adrese  každý  pracovní  den v době od 07:30 do 14:30 hod.

Lhůta pro vyzvednutí písemnosti činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie ČR. S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

PoučeníNevyzvedne-li sí adresát písemnostve lhůtě 1dnů ode dne, kdy bylipravenk vyzvednupovažuje se písemnost poslednídnem této lhůty za doručenou,i když sadresáo ulení nedozvěděl.

Doručující policista: nprap. Alexandra Vitovská, vrchní inspektor

nprap. Alexandra Vitovská
vrchní inspektor
tel. 974666781
e-mail: alexandra.vitovska@pcr.cz

Vyvěšeno dne: 14.11.2025
Sejmuto dne: 24.11.2025

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 