Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Výzva k vyzvednutí písemnosti - Jiří JELEN

Č. j. KRPZ-118092-57/TČ-2025-1505PA-MCE 

Zlín 29. dubna 2026
Počet stran: 2

V Ý Z V A
podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
K   V Y Z V E D N U T Í     P Í S E M N O S T I

- usnesení o zrušení zajištění peněžních prostředků podle ust. § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu, vydané policejním orgánem Policie ČR, KŘP Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Oddělení analytiky a kybernetické kriminality pod č.j. KRPZ-118092-42/TČ-2025-1505PA-MCE.

Adresát: Jiří JELEN, nar. 13.11.1990, trv. bytem Švábenice č. p. 18, 683 23 Švábenice

Doručovací adresa: Švábenice č.p. 298, 683 23 Švábenice

Útvar policie, u něhož jsou písemnosti připraveny k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Oddělení analytiky a kybernetické kriminality
Nám. T. G. M. 3218, 760 01 Zlín

Jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou.  Vzhledem  k tomu,  že provedeným  šetřením  na  doručovací  adrese bylo zjištěno,  že  jmenovaný  se  zde  nezdržuje a současná adresa pobytu je neznámá, byla tak písemnost  uložena dne 29.04.2026 u policejního orgánu.

Uložené písemnosti si můžete vyzvednout  na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 07:30 do 14:30 hod.

Lhůta pro vyzvednutí písemnosti činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie ČR.

S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.  

Poučení: Nevyzvedne-li  si  adresát  písemnost   ve  lhůtě  10 dnů  ode  dne,  kdy  byla  připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním  dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Doručující policista:

por. Ing. Michaela Čermáková
komisař

Vyvěšeno dne: 30.04.2026
Sejmuto dne: 11.05.2026

