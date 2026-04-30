Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Jiří JELEN
Č. j. KRPZ-118092-57/TČ-2025-1505PA-MCE
Zlín 29. dubna 2026
Počet stran: 2
V Ý Z V A
podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
K V Y Z V E D N U T Í P Í S E M N O S T I
- usnesení o zrušení zajištění peněžních prostředků podle ust. § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu, vydané policejním orgánem Policie ČR, KŘP Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Oddělení analytiky a kybernetické kriminality pod č.j. KRPZ-118092-42/TČ-2025-1505PA-MCE.
Adresát: Jiří JELEN, nar. 13.11.1990, trv. bytem Švábenice č. p. 18, 683 23 Švábenice
Doručovací adresa: Švábenice č.p. 298, 683 23 Švábenice
Útvar policie, u něhož jsou písemnosti připraveny k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Oddělení analytiky a kybernetické kriminality
Nám. T. G. M. 3218, 760 01 Zlín
Jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že provedeným šetřením na doručovací adrese bylo zjištěno, že jmenovaný se zde nezdržuje a současná adresa pobytu je neznámá, byla tak písemnost uložena dne 29.04.2026 u policejního orgánu.
Uložené písemnosti si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 07:30 do 14:30 hod.
Lhůta pro vyzvednutí písemnosti činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie ČR.
S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Poučení: Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
Doručující policista:
por. Ing. Michaela Čermáková
komisař
Vyvěšeno dne: 30.04.2026
Sejmuto dne: 11.05.2026