Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Iveta ČUREJOVÁ
Č. j. KRPZ-115743-48/TČ-2025-150581
Zlín 9. ledna 2026
Počet stran: 1
V Ý Z V A
podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
- Usnesení o zrušení zajištění věci podle ustanovení § 79f odst. 1 trestního řádu vydané policejním orgánem Policie ČR, Oddělením hospodářské kriminality, ÚO Zlín pod číslem jednacím KRPZ-115743- 42/TČ-2025-150581
Adresát: Iveta ČUREJOVÁ, nar. 31.01.1995
Doručovací adresa: Moskevská 2035, 360 01 Karlovy Vary
Útvar policie, u něhož jsou písemnosti připraveny k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Oddělení hospodářské kriminality
Nám. T. G. M. 3218
760 01 Zlín
Jedná se o písemnosti, které je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že je adresát na doručovací adrese neznámý, byly u policejního orgánu zmíněné zásilky uloženy.
Uložené písemnosti si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 07:00 do 15:00 hod.
Lhůta pro vyzvednutí písemností činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie ČR. S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Poučení: Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
por. mgr Michal Sedláček
komisař
tel.: 974666357
Vyvěšeno dne: 12.01.2026
Sejmuto dne: 22.01.2026