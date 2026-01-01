Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Výzva k vyzvednutí písemnosti - Beáta BOGÁROVÁ
Č. j. KRPZ-45757-43/TČ-2026-150514-POB
Napajedla 9. července 2026
Počet stran: 2
V Ý Z V A
podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
- Usnesení o zrušení zajištění peněžních prostředků podle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu, vydaného policejním orgánem Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územního odboru Zlín, Obvodního oddělení Napajedla, pod číslem jednacím KRPZ-45757-38/TČ-2026-150514-POB.
Adresát: Beáta BOGÁROVÁ, nar. 08.08.1990, st. přísl. SVK,
Doručovací adresa: Trhoviště č. p. 260, 072 04 Trhoviště, Slovensko
Útvar policie, u něhož jsou písemnosti připraveny k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Obvodní oddělení Napajedla
Masarykovo nám. 89 763 61 Napajedla
Jedná se o písemnosti, které je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že je adresát na doručovací adrese neznámý, byly u policejního orgánu zmíněné zásilky uloženy.
Uložené písemnosti si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 07:30 do 15:00 hod.
Lhůta pro vyzvednutí písemností činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie ČR. S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Poučení: Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
nprap. Ing. Petr Obdržálek
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 13. 7. 2026
Sejmuto dne: 23. 7. 2026