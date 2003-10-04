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Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Výzva k vyzvednutí písemnosti - Andrej GOŠČUK

Č. j. KRPZ-12742-68/TČ-2026-1505PA-SVA 

Zlín 3. července 2026
Počet stran: 1

V Ý Z V A
OZNÁMENÍ  O  MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

Adresát : Andrej GOŠČUK, nar. 04.10.2003

Adresa na níž měla být písemnost doručena : Boženy Němcové č. p. 1513, 356 01 Sokolov

Písemnost : KRPZ-12742-66/TČ-2026-1505PA-SVA

Útvar policie, u něhož je uvedená písemnost připravena k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Oddělení analytiky a kybernetické kriminality
Nám. T. G. M. 3218, 760 01 Zlín

Jedná  se  o písemnost,  které  je  třeba  doručit  do  vlastních  rukou.  Vzhledem  k tomu,  že  je  adresát  na doručovací adrese neznámý, jsou tyto uloženy u nadepsaného policejního orgánu.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 07:30 do 14:30 hod.

Lhůta pro vyzvednutí písemnosti činí 10 dní od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie ČR. S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Poučení : Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Doručující policista: por. Mgr. Šárka Vaňková, komisař

Zpracoval:

por. Mgr. Šárka Vaňková
komisař

Vyvěšeno dne: 07.07.2026
Sejmuto dne: 17.07.2026

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