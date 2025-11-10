Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzít písemnost - Patrik KAROL
Č. j . KRPZ-23765-96/TČ -2025-150581
Zlín 10. listopadu 2025
Počet stran: 1
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, oddělení hospodářské kriminality, Nám. T.G.M 3218, 760 01 Zlín v trestní věci vedené pod č.j . KRPZ- 23765/TČ-2025-150581
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
Osobě: Patrik KAROL, nar. 12.12.1991 možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu ze dne 08 .09.2025 , vedené pod č.j. KRPZ-23765-76/TČ-2025-150581 , vydané Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje, Územním odborem Zlín, Oddělení hospodářské kriminality.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, oddělení hospodářské kriminality nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenovaného.
Adresát si může písemnost vyzvednout na oddělení hospodářské kriminality, Územního odboru Zlín, Nám. T.G.M. 3218, 760 01 Zlín, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt nprap. Bc. Ondřej Bečica, DiS.,
tel. 974 666 485 .
Zpracoval :
nprap. Bc. Ondřej Bečica, DiS.
vrchní inspector
Vyvěšeno dne: 10.11.2025
Sejmuto dne: 20.11.2025