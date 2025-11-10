Policie České republiky  

Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzít písemnost - Patrik KAROL

Č. j . KRPZ-23765-96/TČ -2025-150581 

Zlín 10. listopadu 2025
Počet stran: 1

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A
o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, oddělení hospodářské kriminality, Nám. T.G.M 3218, 760 01 Zlín v trestní věci vedené pod č.j . KRPZ- 23765/TČ-2025-150581

oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

Osobě: Patrik KAROL, nar. 12.12.1991 možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení podle ustanovení § 79f  odst.  1 a 3 trestního  řádu ze  dne  08 .09.2025 , vedené  pod č.j. KRPZ-23765-76/TČ-2025-150581 , vydané Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje, Územním odborem Zlín, Oddělení hospodářské kriminality.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, oddělení hospodářské kriminality nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenovaného.

Adresát si může písemnost vyzvednout na oddělení hospodářské kriminality, Územního odboru Zlín, Nám. T.G.M. 3218, 760 01 Zlín, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto  oznámení. Kontakt nprap. Bc. Ondřej Bečica, DiS.,
tel. 974 666 485 .

Zpracoval :

nprap. Bc. Ondřej Bečica, DiS.
vrchní inspector

Vyvěšeno dne: 10.11.2025
Sejmuto dne: 20.11.2025

